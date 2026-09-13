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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
10000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724799
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Описание товара Картридж IC WF-M52xx57xx Series XL Black (C13T965140)
Контейнер Epson T9651 XL (C13T965140) — это оригинальный блок подачи чернил (Ink Supply Unit) нового поколения, разработанный для монохромной бизнес-печати в условиях средних и крупных офисов. Вместо традиционной пластиковой коробки расходный материал выполнен в виде высокотехнологичного герметичного фольгированного пакета со встроенным чипом, который вставляется в специальный выдвижной отсек печатающего устройства. Такая конструкция предотвращает контакт чернил с воздухом, исключает риск высыхания и позволяет использовать краску целиком до последней капли. Оригинальный состав бережно относится к стационарной печатающей головке PrecisionCore, обеспечивая бесперебойную эксплуатацию принтера на высоких скоростях.
Контейнер Epson T9651 XL (C13T965140) — это оригинальный блок подачи чернил (Ink Supply Unit) нового поколения, разработанный для монохромной бизнес-печати в условиях средних и крупных офисов. Вместо традиционной пластиковой коробки расходный материал выполнен в виде высокотехнологичного герметичного фольгированного пакета со встроенным чипом, который вставляется в специальный выдвижной отсек печатающего устройства. Такая конструкция предотвращает контакт чернил с воздухом, исключает риск высыхания и позволяет использовать краску целиком до последней капли. Оригинальный состав бережно относится к стационарной печатающей головке PrecisionCore, обеспечивая бесперебойную эксплуатацию принтера на высоких скоростях.
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