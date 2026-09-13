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Картридж PFI-340 BLACK (4774C001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж PFI-340 BLACK (4774C001)

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Картридж PFI-340 BLACK (4774C001)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724757
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
14х14х5
Вес, г.
520

Описание товара Картридж PFI-340 BLACK (4774C001)

Картридж Canon PFI-340 Black (4774C001) — это оригинальный расходный материал (OEM) среднего объема, созданный для высокопроизводительных систем проектной, чертежной и рекламной полиграфии. Фирменная формула чернил LUCIA TD оптимизирована для безупречного вывода тонких линий, штрихкодов и схем без эффекта растекания красителя даже на обычной недорогой бумаге, что критически важно для CAD/ГИС-печати и архитектурных планов. Прочный пластиковый корпус оснащен оригинальным смарт-чипом для точной синхронизации с плоттером и непрерывного контроля расхода чернил.

Отзывы о товаре Картридж PFI-340 BLACK (4774C001)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Страна производитель
Япония
Описание
Картридж Canon PFI-340 Black (4774C001) — это оригинальный расходный материал (OEM) среднего объема, созданный для высокопроизводительных систем проектной, чертежной и рекламной полиграфии. Фирменная формула чернил LUCIA TD оптимизирована для безупречного вывода тонких линий, штрихкодов и схем без эффекта растекания красителя даже на обычной недорогой бумаге, что критически важно для CAD/ГИС-печати и архитектурных планов. Прочный пластиковый корпус оснащен оригинальным смарт-чипом для точной синхронизации с плоттером и непрерывного контроля расхода чернил.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж PFI-340 BLACK (4774C001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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