Картридж Singlepack PhotoBlack T46S1 UltraChromePro10 ink 25ml (C13T46S100)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724637
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
250
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х3
Вес, г.
140
Описание товара Картридж Singlepack PhotoBlack T46S1 UltraChromePro10 ink 25ml (C13T46S100)
Epson T46S1 Photo Black (C13T46S100) разработан специально для работы с материалами, имеющими блестящую или текстурированную поверхность (глянцевая, полуглянцевая, сатиновая или баритовая фотобумага). В отличие от матового черного, фото-черный пигмент оптимизирован для сохранения глянцевого блеска носителя. Новая формула UltraChrome Pro 10 минимизирует эффект бронзинга (нежелательного металлического отлива), обеспечивает максимальную оптическую плотность черного цвета и плавность монохромных градиентов при печати выставочных фотографий и репродукций.
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
250
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Epson T46S1 Photo Black (C13T46S100) разработан специально для работы с материалами, имеющими блестящую или текстурированную поверхность (глянцевая, полуглянцевая, сатиновая или баритовая фотобумага). В отличие от матового черного, фото-черный пигмент оптимизирован для сохранения глянцевого блеска носителя. Новая формула UltraChrome Pro 10 минимизирует эффект бронзинга (нежелательного металлического отлива), обеспечивает максимальную оптическую плотность черного цвета и плавность монохромных градиентов при печати выставочных фотографий и репродукций.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Картридж Singlepack PhotoBlack T46S1 UltraChromePro10 ink 25ml (C13T46S100) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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