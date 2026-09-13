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Картридж Epson T43U Yellow SURELAB SL-D800 (C13T43U440) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Epson T43U Yellow SURELAB SL-D800 (C13T43U440)

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Картридж Epson T43U Yellow SURELAB SL-D800 (C13T43U440)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724627
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х2
Вес, г.
300

Описание товара Картридж Epson T43U Yellow SURELAB SL-D800 (C13T43U440)

Epson T43U Yellow (C13T43U440) — это базовый компонент цветной палитры SureLab, формирующий вместе с другими цветами правильный баланс белого и естественную цветопередачу. Чернила UltraChrome D6r-S обеспечивают широкий цветовой охват с глубокими, насыщенными тонами и глянцевым блеском без эффекта бронзинга. Встроенный интеллектуальный чип непрерывно контролирует расход красителя, что исключает порчу дорогих рулонных материалов из-за внезапного окончания чернил во время печати тиража.

Отзывы о товаре Картридж Epson T43U Yellow SURELAB SL-D800 (C13T43U440)




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Epson T43U Yellow (C13T43U440) — это базовый компонент цветной палитры SureLab, формирующий вместе с другими цветами правильный баланс белого и естественную цветопередачу. Чернила UltraChrome D6r-S обеспечивают широкий цветовой охват с глубокими, насыщенными тонами и глянцевым блеском без эффекта бронзинга. Встроенный интеллектуальный чип непрерывно контролирует расход красителя, что исключает порчу дорогих рулонных материалов из-за внезапного окончания чернил во время печати тиража.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Epson T43U Yellow SURELAB SL-D800 (C13T43U440) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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