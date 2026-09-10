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Картридж струйный HP 730 P2V67A фото черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный HP 730 P2V67A фото черный

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Картридж струйный HP 730 P2V67A фото черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 372710
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
T1700, T1700dr, T1600, T1600dr, T2600dr, T2600
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х9х4
Вес, г.
230

Описание товара Картридж струйный HP 730 P2V67A фото черный

Чернила HP Bright Office обеспечивают яркие цвета и высококачественные изображения на обычной бумаге, поэтому идеально подходят для печати технических документов. Долговечность отпечатков при хранении в темноте превышает 100 лет. Печатайте без перерывов при использовании оригинальных чернил HP Bright Office. Неизменно высокое качество благодаря фирменным чернилам HP, созданным для получения оптимальных результатов на каждом отпечатке. Кроме того, чернила HP разработаны для обеспечения максимального срока службы печатающих головок HP.

Отзывы о товаре Картридж струйный HP 730 P2V67A фото черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
T1700, T1700dr, T1600, T1600dr, T2600dr, T2600
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Чернила HP Bright Office обеспечивают яркие цвета и высококачественные изображения на обычной бумаге, поэтому идеально подходят для печати технических документов. Долговечность отпечатков при хранении в темноте превышает 100 лет. Печатайте без перерывов при использовании оригинальных чернил HP Bright Office. Неизменно высокое качество благодаря фирменным чернилам HP, созданным для получения оптимальных результатов на каждом отпечатке. Кроме того, чернила HP разработаны для обеспечения максимального срока службы печатающих головок HP.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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