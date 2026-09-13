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Чернила NVP пигментные для аппаратов Epson (100ml) Yellow купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чернила NVP пигментные для аппаратов Epson (100ml) Yellow

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Чернила NVP пигментные для аппаратов Epson (100ml) Yellow
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
6000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724532
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
6000
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х4х4
Вес, г.
150

Описание товара Чернила NVP пигментные для аппаратов Epson (100ml) Yellow

Желтые пигментные чернила NVP являются надежной альтернативой оригинальным контейнерам Epson для тех, кто ищет баланс между ценой и долговечностью документов. Формула красителя химически стабильна, полностью адаптирована под пьезоэлектрические печатающие головки (Epson Micro Piezo и PrecisionCore) и гарантирует отсутствие засоров при регулярном использовании техники. Удобная форма флакона позволяет долить краску в резервуар аккуратно и без лишних усилий.

Отзывы о товаре Чернила NVP пигментные для аппаратов Epson (100ml) Yellow




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
6000
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Желтые пигментные чернила NVP являются надежной альтернативой оригинальным контейнерам Epson для тех, кто ищет баланс между ценой и долговечностью документов. Формула красителя химически стабильна, полностью адаптирована под пьезоэлектрические печатающие головки (Epson Micro Piezo и PrecisionCore) и гарантирует отсутствие засоров при регулярном использовании техники. Удобная форма флакона позволяет долить краску в резервуар аккуратно и без лишних усилий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила NVP пигментные для аппаратов Epson (100ml) Yellow - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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