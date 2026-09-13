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Чернила NVP пигментные GT51 для аппаратов HP (90ml) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чернила NVP пигментные GT51 для аппаратов HP (90ml) Black

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Чернила NVP пигментные GT51 для аппаратов HP (90ml) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
6000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724527
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
6000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х4х3
Вес, г.
140

Описание товара Чернила NVP пигментные GT51 для аппаратов HP (90ml) Black

Совместимые пигментные чернила NVP GT51 Black выступают надежной и экономичной альтернативой оригинальной продукции, позволяя значительно снизить себестоимость повседневной печати документов, рефератов, графиков и презентаций. Лабораторно выверенная химическая формула полностью адаптирована под физические свойства термоструйных печатающих головок HP. Чернила обладают высокой стабильностью, не выпадают в осадок и предотвращают забивание микроскопических дюз. Бутылка снабжена удобным узким заправочным носком, что позволяет обновить уровень красителя в донорах СНПЧ аккуратно, быстро и без использования шприцев.

Отзывы о товаре Чернила NVP пигментные GT51 для аппаратов HP (90ml) Black




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
6000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимые пигментные чернила NVP GT51 Black выступают надежной и экономичной альтернативой оригинальной продукции, позволяя значительно снизить себестоимость повседневной печати документов, рефератов, графиков и презентаций. Лабораторно выверенная химическая формула полностью адаптирована под физические свойства термоструйных печатающих головок HP. Чернила обладают высокой стабильностью, не выпадают в осадок и предотвращают забивание микроскопических дюз. Бутылка снабжена удобным узким заправочным носком, что позволяет обновить уровень красителя в донорах СНПЧ аккуратно, быстро и без использования шприцев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила NVP пигментные GT51 для аппаратов HP (90ml) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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