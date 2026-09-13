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Картридж CANON PFI-050BK BLACK (5698C001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж CANON PFI-050BK BLACK (5698C001)

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Картридж CANON PFI-050BK BLACK (5698C001)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724522
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х4х4
Вес, г.
130

Описание товара Картридж CANON PFI-050BK BLACK (5698C001)

Оригинальный картридж (чернильный флакон) Canon PFI-050BK оснащен специальной формой носика с механическим ключом, который подходит исключительно к черному резервуару плоттера. Это полностью исключает ошибку при заправке и предотвращает проливание красителя мимо горловины. Фирменный пигмент разработан с учетом требований высокоточных печатающих головок Canon, что гарантирует стабильный ток чернил, отсутствие засоров дюз и долговечность самого печатающего узла.

Отзывы о товаре Картридж CANON PFI-050BK BLACK (5698C001)




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж (чернильный флакон) Canon PFI-050BK оснащен специальной формой носика с механическим ключом, который подходит исключительно к черному резервуару плоттера. Это полностью исключает ошибку при заправке и предотвращает проливание красителя мимо горловины. Фирменный пигмент разработан с учетом требований высокоточных печатающих головок Canon, что гарантирует стабильный ток чернил, отсутствие засоров дюз и долговечность самого печатающего узла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж CANON PFI-050BK BLACK (5698C001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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