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Картридж струйный Cactus CS-EPT41F4 T41F4 желт.пигм. (350мл) для Epson SureColor SC-T5400M/SC-T3405/SC-T5405 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-EPT41F4 T41F4 желт.пигм. (350мл) для Epson SureColor SC-T5400M/SC-T3405/SC-T5405

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Картридж струйный Cactus CS-EPT41F4 T41F4 желт.пигм. (350мл) для Epson SureColor SC-T5400M/SC-T3405/SC-T5405 - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-EPT41F4 T41F4 желт.пигм. (350мл) для Epson SureColor SC-T5400M/SC-T3405/SC-T5405 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
  • Картридж струйный Cactus CS-EPT41F4 T41F4 желт.пигм. (350мл) для Epson SureColor SC-T5400M/SC-T3405/SC-T5405 - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-EPT41F4 T41F4 желт.пигм. (350мл) для Epson SureColor SC-T5400M/SC-T3405/SC-T5405 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 120 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648521
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-EPT41F4 T41F4 желт.пигм. (350мл) для Epson SureColor SC-T5400M/SC-T3405/SC-T5405
7 120 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х6
Вес, г.
580

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT41F4 T41F4 желт.пигм. (350мл) для Epson SureColor SC-T5400M/SC-T3405/SC-T5405

Струйный картридж Cactus CS-EPT41F4 T41F4 предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT41F4 T41F4 желт.пигм. (350мл) для Epson SureColor SC-T5400M/SC-T3405/SC-T5405




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж Cactus CS-EPT41F4 T41F4 предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-EPT41F4 T41F4 желт.пигм. (350мл) для Epson SureColor SC-T5400M/SC-T3405/SC-T5405 - купить по цене 7120 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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