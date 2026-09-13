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Картридж CANON PFI-050C CYAN (5699C001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж CANON PFI-050C CYAN (5699C001)

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Картридж CANON PFI-050C CYAN (5699C001) - фото 1
Картридж CANON PFI-050C CYAN (5699C001) - фото 2
Картридж CANON PFI-050C CYAN (5699C001) - фото 3
Картридж CANON PFI-050C CYAN (5699C001) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
  • Картридж CANON PFI-050C CYAN (5699C001) - фото 1
  • Картридж CANON PFI-050C CYAN (5699C001) - фото 2
  • Картридж CANON PFI-050C CYAN (5699C001) - фото 3
  • Картридж CANON PFI-050C CYAN (5699C001) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724521
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х4х4
Вес, г.
120

Описание товара Картридж CANON PFI-050C CYAN (5699C001)

Оригинальный заправочный флакон Canon PFI-050C разработан для чистой и безошибочной дозаправки встроенных емкостей плоттера. Форма заправочного носика снабжена уникальным механическим замком, который подходит строго к горловине голубого резервуара, что исключает случайное смешивание цветов. Использование оригинального японского пигмента обеспечивает идеальный баланс синих и зеленых оттенков, точное позиционирование капель на бумаге и защищает микроскопические дюзы печатающей головки от засорения и преждевременного износа.

Отзывы о товаре Картридж CANON PFI-050C CYAN (5699C001)




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный заправочный флакон Canon PFI-050C разработан для чистой и безошибочной дозаправки встроенных емкостей плоттера. Форма заправочного носика снабжена уникальным механическим замком, который подходит строго к горловине голубого резервуара, что исключает случайное смешивание цветов. Использование оригинального японского пигмента обеспечивает идеальный баланс синих и зеленых оттенков, точное позиционирование капель на бумаге и защищает микроскопические дюзы печатающей головки от засорения и преждевременного износа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж CANON PFI-050C CYAN (5699C001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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