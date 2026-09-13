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Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724511
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Описание товара Картридж Epson T43U Black SURELAB SL-D800 (C13T43U14N)
Оригинальный чернильный картридж Epson C13T43U14N является неотъемлемым элементом для создания коммерческой фотопродукции премиум-качества. Благодаря использованию продвинутой формулы красителя UltraChrome D6r-S, картридж гарантирует получение глянцевых и матовых фотоснимков с высокой контрастностью, точной передачей полутонов и четкостью деталей. Корпус снабжен интеллектуальным чипом, который сообщает минилабу точный остаток краски, предотвращая прерывание печати на середине кадра. Сбалансированный состав чернил защищает пьезоэлектрическую печатающую головку SureLab от забивания дюз даже в условиях ежедневных высоких нагрузок.
Оригинальный чернильный картридж Epson C13T43U14N является неотъемлемым элементом для создания коммерческой фотопродукции премиум-качества. Благодаря использованию продвинутой формулы красителя UltraChrome D6r-S, картридж гарантирует получение глянцевых и матовых фотоснимков с высокой контрастностью, точной передачей полутонов и четкостью деталей. Корпус снабжен интеллектуальным чипом, который сообщает минилабу точный остаток краски, предотвращая прерывание печати на середине кадра. Сбалансированный состав чернил защищает пьезоэлектрическую печатающую головку SureLab от забивания дюз даже в условиях ежедневных высоких нагрузок.
Картридж Epson T43U Black SURELAB SL-D800 (C13T43U14N) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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