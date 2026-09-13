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Картридж Epson Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml (C13T41R34N) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Epson Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml (C13T41R34N)

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Картридж Epson Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml (C13T41R34N)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724510
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х4
Вес, г.
300

Описание товара Картридж Epson Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml (C13T41R34N)

Оригинальный картридж Epson C13T41R34N гарантирует стабильную и бесперебойную работу плоттеров SureColor без риска повреждения дорогостоящей печатающей головки PrecisionCore MicroTFP. Встроенный интеллектуальный чип обеспечивает непрерывную и точную передачу данных об остатке чернил на дисплей плоттера. Фирменная формула пигмента UltraChrome XD2 позволяет одинаково качественно печатать как на обычной недорогой инженерной бумаге, так и на плотных матовых или глянцевых носителях, обеспечивая глубокую цветопередачу и отсутствие размытия контуров.

Отзывы о товаре Картридж Epson Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml (C13T41R34N)




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж Epson C13T41R34N гарантирует стабильную и бесперебойную работу плоттеров SureColor без риска повреждения дорогостоящей печатающей головки PrecisionCore MicroTFP. Встроенный интеллектуальный чип обеспечивает непрерывную и точную передачу данных об остатке чернил на дисплей плоттера. Фирменная формула пигмента UltraChrome XD2 позволяет одинаково качественно печатать как на обычной недорогой инженерной бумаге, так и на плотных матовых или глянцевых носителях, обеспечивая глубокую цветопередачу и отсутствие размытия контуров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Epson Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml (C13T41R34N) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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