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Картридж Epson T43U Light Magenta SURELAB SL-D800 (C13T43U64N) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Epson T43U Light Magenta SURELAB SL-D800 (C13T43U64N)

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Картридж Epson T43U Light Magenta SURELAB SL-D800 (C13T43U64N)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724509
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х10х5
Вес, г.
340

Описание товара Картридж Epson T43U Light Magenta SURELAB SL-D800 (C13T43U64N)

Оригинальный чернильный картридж Epson C13T43U64N является ключевым компонентом для обеспечения премиального качества цветной печати на минилабе SureLab SL-D800. Химическая формула UltraChrome D6r-S гарантирует точное позиционирование капель, быстрое высыхание на поверхности бумаги и стойкость готовых фотокарточек к выцветанию и влаге. Картридж оснащен интеллектуальным чипом, который непрерывно отслеживает уровень чернил и предупреждает оператора о необходимости замены [C13T43U14N]. Родной состав чернил защищает микроскопические дюзы пьезоэлектрической головки от засыхания и засоров [C13T43U14N].

Отзывы о товаре Картридж Epson T43U Light Magenta SURELAB SL-D800 (C13T43U64N)




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный чернильный картридж Epson C13T43U64N является ключевым компонентом для обеспечения премиального качества цветной печати на минилабе SureLab SL-D800. Химическая формула UltraChrome D6r-S гарантирует точное позиционирование капель, быстрое высыхание на поверхности бумаги и стойкость готовых фотокарточек к выцветанию и влаге. Картридж оснащен интеллектуальным чипом, который непрерывно отслеживает уровень чернил и предупреждает оператора о необходимости замены [C13T43U14N]. Родной состав чернил защищает микроскопические дюзы пьезоэлектрической головки от засыхания и засоров [C13T43U14N].
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Epson T43U Light Magenta SURELAB SL-D800 (C13T43U64N) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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