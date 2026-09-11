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Контейнер EPSON T9461 черный экстраповышенной емкости для WF-C5290DW/C5790DWF купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Контейнер EPSON T9461 черный экстраповышенной емкости для WF-C5290DW/C5790DWF

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Контейнер EPSON T9461 черный экстраповышенной емкости для WF-C5290DW/C5790DWF - фото 1
Контейнер EPSON T9461 черный экстраповышенной емкости для WF-C5290DW/C5790DWF - фото 2
Контейнер EPSON T9461 черный экстраповышенной емкости для WF-C5290DW/C5790DWF - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Контейнер EPSON T9461 черный экстраповышенной емкости для WF-C5290DW/C5790DWF - фото 1
  • Контейнер EPSON T9461 черный экстраповышенной емкости для WF-C5290DW/C5790DWF - фото 2
  • Контейнер EPSON T9461 черный экстраповышенной емкости для WF-C5290DW/C5790DWF - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 479323
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Размеры в упаковке, см
29х16х4
Вес, г.
400

Описание товара Контейнер EPSON T9461 черный экстраповышенной емкости для WF-C5290DW/C5790DWF

Контейнер C13T946140 от изготовителя Epson следует применять для возобновления работоспособности картриджей в следующих печатающих устройствах: WF-C5290DW/C5790DWF.

Отзывы о товаре Контейнер EPSON T9461 черный экстраповышенной емкости для WF-C5290DW/C5790DWF




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Описание
Контейнер C13T946140 от изготовителя Epson следует применять для возобновления работоспособности картриджей в следующих печатающих устройствах: WF-C5290DW/C5790DWF.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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