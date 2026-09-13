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Коммутатор TP-Link LS105LP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link LS105LP

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Коммутатор TP-Link LS105LP - фото 6
Коммутатор TP-Link LS105LP - фото 7
Коммутатор TP-Link LS105LP - фото 8
Коммутатор TP-Link LS105LP - фото 9
Коммутатор TP-Link LS105LP - фото 10
Коммутатор TP-Link LS105LP - фото 11
Коммутатор TP-Link LS105LP - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af
  • Коммутатор TP-Link LS105LP - фото 1
  • Коммутатор TP-Link LS105LP - фото 2
  • Коммутатор TP-Link LS105LP - фото 3
  • Коммутатор TP-Link LS105LP - фото 4
  • Коммутатор TP-Link LS105LP - фото 5
  • Коммутатор TP-Link LS105LP - фото 6
  • Коммутатор TP-Link LS105LP - фото 7
  • Коммутатор TP-Link LS105LP - фото 8
  • Коммутатор TP-Link LS105LP - фото 9
  • Коммутатор TP-Link LS105LP - фото 10
  • Коммутатор TP-Link LS105LP - фото 11
  • Коммутатор TP-Link LS105LP - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723692
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор TP-Link LS105LP
2 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор• Адаптер питания• Руководство по установке
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Вес, г.
480

Описание товара Коммутатор TP-Link LS105LP

TP-Link LS105LP — это просто подключил и забыл настольный коммутатор, который расширит вашу проводную сеть и одновременно запитает PoE-устройства. Модель оснащена пятью портами 10/100 Мбит/с, из которых четыре поддерживают PoE-питание по стандарту IEEE 802.3af. Общий бюджет PoE составляет 60 Вт, что позволяет одновременно питать IP-камеры, точки доступа Wi-Fi и VoIP-телефоны. LS105LP идеально подходит для тех случаев, когда нужно быстро и экономично организовать коммутатор с PoE без сложности управляемых сетей и настройки VLAN. Бесшумная работа, компактный металлический корпус и поддержка автосогласования скорости делают его удобным решением для офисов, кафе, квартир и торговых площадок.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link LS105LP




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор• Адаптер питания• Руководство по установке
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
TP-Link LS105LP — это просто подключил и забыл настольный коммутатор, который расширит вашу проводную сеть и одновременно запитает PoE-устройства. Модель оснащена пятью портами 10/100 Мбит/с, из которых четыре поддерживают PoE-питание по стандарту IEEE 802.3af. Общий бюджет PoE составляет 60 Вт, что позволяет одновременно питать IP-камеры, точки доступа Wi-Fi и VoIP-телефоны. LS105LP идеально подходит для тех случаев, когда нужно быстро и экономично организовать коммутатор с PoE без сложности управляемых сетей и настройки VLAN. Бесшумная работа, компактный металлический корпус и поддержка автосогласования скорости делают его удобным решением для офисов, кафе, квартир и торговых площадок.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор TP-Link LS105LP - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2200 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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