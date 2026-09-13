Коммутатор TP-Link LS105LP
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Характеристики
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб.
В наличии
Код товара: 723692
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2 200 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор• Адаптер питания• Руководство по установке
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Вес, г.
480
Описание товара Коммутатор TP-Link LS105LP
TP-Link LS105LP — это просто подключил и забыл настольный коммутатор, который расширит вашу проводную сеть и одновременно запитает PoE-устройства. Модель оснащена пятью портами 10/100 Мбит/с, из которых четыре поддерживают PoE-питание по стандарту IEEE 802.3af. Общий бюджет PoE составляет 60 Вт, что позволяет одновременно питать IP-камеры, точки доступа Wi-Fi и VoIP-телефоны. LS105LP идеально подходит для тех случаев, когда нужно быстро и экономично организовать коммутатор с PoE без сложности управляемых сетей и настройки VLAN. Бесшумная работа, компактный металлический корпус и поддержка автосогласования скорости делают его удобным решением для офисов, кафе, квартир и торговых площадок.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор• Адаптер питания• Руководство по установке
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
TP-Link LS105LP — это просто подключил и забыл настольный коммутатор, который расширит вашу проводную сеть и одновременно запитает PoE-устройства. Модель оснащена пятью портами 10/100 Мбит/с, из которых четыре поддерживают PoE-питание по стандарту IEEE 802.3af. Общий бюджет PoE составляет 60 Вт, что позволяет одновременно питать IP-камеры, точки доступа Wi-Fi и VoIP-телефоны. LS105LP идеально подходит для тех случаев, когда нужно быстро и экономично организовать коммутатор с PoE без сложности управляемых сетей и настройки VLAN. Бесшумная работа, компактный металлический корпус и поддержка автосогласования скорости делают его удобным решением для офисов, кафе, квартир и торговых площадок.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Коммутатор TP-Link LS105LP - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2200 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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