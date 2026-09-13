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Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92033, белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92033, белый

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Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92033, белый - фото 1
Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92033, белый - фото 2
Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92033, белый - фото 3
Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92033, белый - фото 4
Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92033, белый - фото 5
Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92033, белый - фото 6
Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92033, белый - фото 7
Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92033, белый - фото 8
Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92033, белый - фото 9
Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92033, белый - фото 10
Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92033, белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
254
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92033, белый - фото 1
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92033, белый - фото 2
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92033, белый - фото 3
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92033, белый - фото 4
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92033, белый - фото 5
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92033, белый - фото 6
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92033, белый - фото 7
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92033, белый - фото 8
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92033, белый - фото 9
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92033, белый - фото 10
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92033, белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723442
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепежа, инструкция, упаковка
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
254
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
крепление на шпильку
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
38х20х7
Вес, кг.
1.47

Описание товара Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92033, белый

Безупречный внешний вид: яркий геометричный дизайн и утонченный силуэт – смеситель для раковины Func станет настоящим украшением современной ванной комнаты. Лаконичная ручка идеально ложится в ладонь что значительно облегчает процесс управления и регулировки температуры. Высокий излив – идеальный выбор для ванной комнаты с накладной раковиной. Белый матовый цвет сделает этот смеситель стильным акцентом в любом интерьере. Специально спроектированный для АМ.РМ керамический картридж SoftMotion 35 мм позволяет выдерживать любые перепады давления в водопроводной сети сохраняя хороший напор и надежно защищая вас от ожогов.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92033, белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепежа, инструкция, упаковка
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
254
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Особенности
крепление на шпильку
Страна производитель
Германия
Описание
Безупречный внешний вид: яркий геометричный дизайн и утонченный силуэт – смеситель для раковины Func станет настоящим украшением современной ванной комнаты. Лаконичная ручка идеально ложится в ладонь что значительно облегчает процесс управления и регулировки температуры. Высокий излив – идеальный выбор для ванной комнаты с накладной раковиной. Белый матовый цвет сделает этот смеситель стильным акцентом в любом интерьере. Специально спроектированный для АМ.РМ керамический картридж SoftMotion 35 мм позволяет выдерживать любые перепады давления в водопроводной сети сохраняя хороший напор и надежно защищая вас от ожогов.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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