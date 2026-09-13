Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92033, белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины высокий AM.PM Func F8F92033, белый
Безупречный внешний вид: яркий геометричный дизайн и утонченный силуэт – смеситель для раковины Func станет настоящим украшением современной ванной комнаты. Лаконичная ручка идеально ложится в ладонь что значительно облегчает процесс управления и регулировки температуры. Высокий излив – идеальный выбор для ванной комнаты с накладной раковиной. Белый матовый цвет сделает этот смеситель стильным акцентом в любом интерьере. Специально спроектированный для АМ.РМ керамический картридж SoftMotion 35 мм позволяет выдерживать любые перепады давления в водопроводной сети сохраняя хороший напор и надежно защищая вас от ожогов.
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