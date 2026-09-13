Ключ торцевой DeWalt DT7440-QZ
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Характеристики
Тип инструмента
Гаечный ключ
Материал рукояти
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722689
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Гаечный ключ
Комплектация
инструмент, упаковка
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
сталь
Длина, мм
170
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х2
Вес, г.
80
Описание товара Ключ торцевой DeWalt DT7440-QZ
Торцевой ключ IMPACT 10 мм, магнитная Easy Clean Dewalt DT7440 отличается специальной системой Easy Clean, которая позволяет быстро очистить рабочую часть головки от намагниченной стружки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Гаечный ключ
Комплектация
инструмент, упаковка
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
сталь
Длина, мм
170
Страна производитель
Китай
Торцевой ключ IMPACT 10 мм, магнитная Easy Clean Dewalt DT7440 отличается специальной системой Easy Clean, которая позволяет быстро очистить рабочую часть головки от намагниченной стружки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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