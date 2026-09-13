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Набор бит DeWalt DT70901T-QZ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор бит DeWalt DT70901T-QZ

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Комплектация
биты - 25 шт., адаптер, держатель для бит, кейс, упаковка
  • Набор бит DeWalt DT70901T-QZ - фото 1
  • Набор бит DeWalt DT70901T-QZ - фото 2
  • Набор бит DeWalt DT70901T-QZ - фото 3
  • Набор бит DeWalt DT70901T-QZ - фото 4
  • Набор бит DeWalt DT70901T-QZ - фото 5
  • Набор бит DeWalt DT70901T-QZ - фото 6
  • Набор бит DeWalt DT70901T-QZ - фото 7
  • Набор бит DeWalt DT70901T-QZ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722680
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Набор
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Дополнительно
адаптер на Sq 1/4 дюйм.
Комплектация
биты - 25 шт., адаптер, держатель для бит, кейс, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х5
Вес, г.
299

Описание товара Набор бит DeWalt DT70901T-QZ

Набор бит DeWalt DT70901T-QZ



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Отзывы о товаре Набор бит DeWalt DT70901T-QZ




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Набор
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Дополнительно
адаптер на Sq 1/4 дюйм.
Комплектация
биты - 25 шт., адаптер, держатель для бит, кейс, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Набор бит DeWalt DT70901T-QZ


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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