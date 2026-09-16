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Алмазный диск Makita Финишный D-15659 зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Алмазный диск Makita Финишный D-15659 зеленый

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Алмазный диск Makita Финишный D-15659 зеленый - фото 1
Алмазный диск Makita Финишный D-15659 зеленый - фото 2
Алмазный диск Makita Финишный D-15659 зеленый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Камень
Ширина, мм
100
Комплектация
диск, упаковка
  • Алмазный диск Makita Финишный D-15659 зеленый - фото 1
  • Алмазный диск Makita Финишный D-15659 зеленый - фото 2
  • Алмазный диск Makita Финишный D-15659 зеленый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710249
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Характеристики

Бренд
Makita
Назначение
для шлифмашин
Материал
алмазная крошка
Материал назначения
Камень
Ширина, мм
100
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х1
Вес, г.
50

Описание товара Алмазный диск Makita Финишный D-15659 зеленый

Полировальный алмазный диск Makita D-15659 используется совместно с полировальной машиной Makita PW5000C и крепится к инструменту с помощью липучки, предназначен для финишной обработки поверхностей. Поверхности, обработанные диском, приобретают свежий, обновленный вид. Диск состоит из полимерной основы, на которую нанесено алмазное напыление, что способствует более эффективной обработке.



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Отзывы о товаре Алмазный диск Makita Финишный D-15659 зеленый




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Характеристики
Бренд
Makita
Назначение
для шлифмашин
Материал
алмазная крошка
Материал назначения
Камень
Ширина, мм
100
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Полировальный алмазный диск Makita D-15659 используется совместно с полировальной машиной Makita PW5000C и крепится к инструменту с помощью липучки, предназначен для финишной обработки поверхностей. Поверхности, обработанные диском, приобретают свежий, обновленный вид. Диск состоит из полимерной основы, на которую нанесено алмазное напыление, что способствует более эффективной обработке.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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