Описание товара Кабель Ugreen L706 1м Black (65383)

Кабель UGREEN L706 Grey — это премиальное решение для быстрой зарядки и передачи данных между устройствами с разъёмами USB Type-C. Обладая стильным серым дизайном и прочной тканевой оплёткой, этот кабель сочетает в себе высокую производительность и долговечность. Он идеально подходит для современных смартфонов, ноутбуков, планшетов и других гаджетов, поддерживающих стандарт USB4.0, обеспечивая стабильное соединение и максимальную скорость передачи данных без потерь. Благодаря поддержке мощности до 240 Вт кабель UGREEN L706 Grey способен заряжать даже мощные устройства, такие как игровые ноутбуки или планшеты с высокой энергоёмкостью, без перегрева и снижения эффективности. Это делает его универсальным аксессуаром для дома, офиса или путешествий, где требуется надёжное и быстрое энергоснабжение. Высокоскоростная передача данных до 40 Гбит/с позволяет мгновенно копировать большие файлы, работать с внешними накопителями или подключать мониторы с разрешением 8K — всё это без задержек и потерь качества. Прочность кабеля — одно из его ключевых преимуществ. Плотная тканевая оплётка защищает внутренние проводники от перегибов, механических повреждений и истирания, продлевая срок службы даже при активном использовании. Усиленные разъёмы USB Type-C с позолоченными контактами обеспечивают стабильный контакт и устойчивость к окислению, что особенно важно для длительной эксплуатации. Кабель длиной 1 метр предоставляет достаточную свободу движений, позволяя удобно расположить устройство во время зарядки или синхронизации. UGREEN L706 Grey — это не просто кабель, а продуманный аксессуар для тех, кто ценит качество и функциональность. Его минималистичный серый цвет гармонично впишется в любой интерьер, а компактные размеры позволяют легко брать его с собой в дорогу. Совместимость с широким спектром устройств, включая флагманские смартфоны, планшеты, ноутбуки и периферийные устройства, делает его незаменимым помощником в повседневной жизни. Использование передовых технологий гарантирует безопасность и стабильность работы. Кабель оснащён защитой от перегрузки, короткого замыкания и перегрева, что обеспечивает безопасную зарядку даже при максимальной мощности. Благодаря поддержке стандартов USB Power Delivery и USB4 вы получаете не только высокую скорость передачи данных, но и интеллектуальное распределение энергии для оптимальной работы подключённых устройств. Выбирая UGREEN L706 Grey, вы инвестируете в долговечность, скорость и надёжность. Это идеальный выбор для тех, кто не готов идти на компромиссы и хочет получить лучшее сочетание дизайна, технологий и практичности. Независимо от того, используете ли вы его для зарядки, синхронизации или подключения внешних устройств, этот кабель обеспечит стабильную и эффективную работу в любых условиях.