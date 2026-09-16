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Кабель Ugreen L502 1м черный (65249) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Ugreen L502 1м черный (65249)

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Кабель Ugreen L502 1м черный (65249) - фото 1
Кабель Ugreen L502 1м черный (65249) - фото 2
Кабель Ugreen L502 1м черный (65249) - фото 3
Кабель Ugreen L502 1м черный (65249) - фото 4
Кабель Ugreen L502 1м черный (65249) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Цвет
черный
  • Кабель Ugreen L502 1м черный (65249) - фото 1
  • Кабель Ugreen L502 1м черный (65249) - фото 2
  • Кабель Ugreen L502 1м черный (65249) - фото 3
  • Кабель Ugreen L502 1м черный (65249) - фото 4
  • Кабель Ugreen L502 1м черный (65249) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722593
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х2
Вес, г.
90

Описание товара Кабель Ugreen L502 1м черный (65249)

Функция: зарядка, синхронизация данных Разъем(ы): USB-C Питание: 20 В-5 А, 100 Вт макс. Скорость передачи данных: 480 Мбит/с макс. Быстрая зарядка ноутбуков/планшетов/телефонов

Отзывы о товаре Кабель Ugreen L502 1м черный (65249)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Функция: зарядка, синхронизация данных Разъем(ы): USB-C Питание: 20 В-5 А, 100 Вт макс. Скорость передачи данных: 480 Мбит/с макс. Быстрая зарядка ноутбуков/планшетов/телефонов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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