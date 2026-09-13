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Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT4

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Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT4 - фото 1
Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT4 - фото 2
Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT4 - фото 3
Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT4 - фото 4
Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT4 - фото 5
Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT4 - фото 6
Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT4 - фото 7
Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT4 - фото 8
Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT4 - фото 9
Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT4 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
пластик, алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
42
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
138
  • Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT4 - фото 1
  • Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT4 - фото 2
  • Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT4 - фото 3
  • Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT4 - фото 4
  • Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT4 - фото 5
  • Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT4 - фото 6
  • Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT4 - фото 7
  • Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT4 - фото 8
  • Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT4 - фото 9
  • Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT4 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722508
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
пластик, алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
42
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
138
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х5
Вес, г.
900

Описание товара Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT4

Falcon Eyes Travel Line VT4 — это легкий алюминиевый штатив, созданный для видеографов и фотографов, часто снимающих на выезде. Данная модель предлагает удачный баланс характеристик: при весе менее 1 кг и компактных размерах штатив позволяет вести съемку на высоте более 1,3 метров и остается устойчивым. Благодаря продуманной конструкции и удобному чехлу он становится идеальным спутником для travel-съемок и работы в условиях, где важна максимальная мобильность.

Отзывы о товаре Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT4




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
пластик, алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
42
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
138
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes Travel Line VT4 — это легкий алюминиевый штатив, созданный для видеографов и фотографов, часто снимающих на выезде. Данная модель предлагает удачный баланс характеристик: при весе менее 1 кг и компактных размерах штатив позволяет вести съемку на высоте более 1,3 метров и остается устойчивым. Благодаря продуманной конструкции и удобному чехлу он становится идеальным спутником для travel-съемок и работы в условиях, где важна максимальная мобильность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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