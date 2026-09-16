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Atelier - Varsam Court (0745150089139) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Atelier - Varsam Court (0745150089139) виниловая пластинка

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Atelier - Varsam Court (0745150089139) виниловая пластинка - фото 1
Atelier - Varsam Court (0745150089139) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Atelier
Альбом (сингл)
Varsam Court
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Atelier - Varsam Court (0745150089139) виниловая пластинка - фото 1
  • Atelier - Varsam Court (0745150089139) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721841
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Atelier - Varsam Court (0745150089139) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0745150089139]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Atelier
Альбом (сингл)
Varsam Court
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Can I Speak, Flickering Fire, Hour (Stfah), Overrun, Interlude, Stages, Motel, SL, Distrust, Eleven
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Atelier - Varsam Court (0745150089139) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Can I Speak, Flickering Fire, Hour (Stfah), Overrun, Interlude, Stages, Motel, SL, Distrust, Eleven

Отзывы о товаре Atelier - Varsam Court (0745150089139) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0745150089139]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Atelier
Альбом (сингл)
Varsam Court
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Can I Speak, Flickering Fire, Hour (Stfah), Overrun, Interlude, Stages, Motel, SL, Distrust, Eleven
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Can I Speak, Flickering Fire, Hour (Stfah), Overrun, Interlude, Stages, Motel, SL, Distrust, Eleven
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Atelier - Varsam Court (0745150089139) виниловая пластинка – стоимость товара 3440 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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