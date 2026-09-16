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Arandel - Inbach Vol.2 (3516628361814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Arandel - Inbach Vol.2 (3516628361814) виниловая пластинка

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Arandel - Inbach Vol.2 (3516628361814) виниловая пластинка - фото 1
Arandel - Inbach Vol.2 (3516628361814) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Arandel
Альбом (сингл)
Inbach Vol.2
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arandel - Inbach Vol.2 (3516628361814) виниловая пластинка - фото 1
  • Arandel - Inbach Vol.2 (3516628361814) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721825
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Arandel - Inbach Vol.2 (3516628361814) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Infine
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Infine
Barcode
[3516628361814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Arandel
Альбом (сингл)
Inbach Vol.2
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Doxa Notes, Fabula, Capriccio, Invention 1, Pr?ludium, Sonatina (Spring Quartet Version), Nos Contours, Octobre, Bluette (In Muta Musica Version), Invention n°5, Concerto For No Keyboard, Myriade
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arandel - Inbach Vol.2 (3516628361814) виниловая пластинка

Арандел впервые выпустил "InBach" в 2020 году, учитывая его успех, он решил выпустить второе издание. Предыдущий альбом был встречен критиками, потому что он считался безграничным проектом, сочетающим в себе редкие инструменты. Это называется гибридным альбомом с сочетанием креативных и инновационных звуков редких инструментов и синтезаторов.

Отзывы о товаре Arandel - Inbach Vol.2 (3516628361814) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Infine
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Infine
Barcode
[3516628361814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Arandel
Альбом (сингл)
Inbach Vol.2
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Doxa Notes, Fabula, Capriccio, Invention 1, Pr?ludium, Sonatina (Spring Quartet Version), Nos Contours, Octobre, Bluette (In Muta Musica Version), Invention n°5, Concerto For No Keyboard, Myriade
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Описание
Арандел впервые выпустил "InBach" в 2020 году, учитывая его успех, он решил выпустить второе издание. Предыдущий альбом был встречен критиками, потому что он считался безграничным проектом, сочетающим в себе редкие инструменты. Это называется гибридным альбомом с сочетанием креативных и инновационных звуков редких инструментов и синтезаторов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Arandel - Inbach Vol.2 (3516628361814) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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