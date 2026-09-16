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Bad Stream - Sonic Healing (Coloured) (4251804122092) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bad Stream - Sonic Healing (Coloured) (4251804122092) виниловая пластинка

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Bad Stream - Sonic Healing (Coloured) (4251804122092) виниловая пластинка - фото 1
Bad Stream - Sonic Healing (Coloured) (4251804122092) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bad Stream
Альбом (сингл)
Sonic Healing
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bad Stream - Sonic Healing (Coloured) (4251804122092) виниловая пластинка - фото 1
  • Bad Stream - Sonic Healing (Coloured) (4251804122092) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721797
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bad Stream - Sonic Healing (Coloured) (4251804122092) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Antime
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Antime
Barcode
[4251804122092]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bad Stream
Альбом (сингл)
Sonic Healing
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
I, II, III, Iv, V
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bad Stream - Sonic Healing (Coloured) (4251804122092) виниловая пластинка

«Sonic Healing» — третий полноформатный релиз проекта Bad Stream Мартина Стира. Задуманный и записанный в марте 2020 года, он отражает тектонические сдвиги в обществе, происходившие в то время, а также отклик на личную трагедию: перенесши инсульт, его мать потеряла способность говорить. Лишенная вербального и физического взаимодействия с другими людьми, музыка ее сына стала для нее основным средством общения с ним. Для альбома Стир отправил один гитарный луп двенадцати музыкантам из разветвленной сети своего лейбла ANTIME, которые импровизировали с записью, а затем Стир смонтировал из нее 39-минутный трек, стилистически варьирующийся от лихорадочного джаза до мрачного эмбиента и абстрактной электроники. Вместе с яркими анимациями иранского художника Араша Акбари, основанными на генеративных алгоритмах и обработке в реальном времени, «Sonic Healing» задает вопрос не о том, как один человек может справиться с жизненными потрясениями в одиночку, а о том, как мы можем создавать новые формы совместного существования, используя искусство в качестве посредника.

Отзывы о товаре Bad Stream - Sonic Healing (Coloured) (4251804122092) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Antime
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Antime
Barcode
[4251804122092]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bad Stream
Альбом (сингл)
Sonic Healing
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
I, II, III, Iv, V
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
«Sonic Healing» — третий полноформатный релиз проекта Bad Stream Мартина Стира. Задуманный и записанный в марте 2020 года, он отражает тектонические сдвиги в обществе, происходившие в то время, а также отклик на личную трагедию: перенесши инсульт, его мать потеряла способность говорить. Лишенная вербального и физического взаимодействия с другими людьми, музыка ее сына стала для нее основным средством общения с ним. Для альбома Стир отправил один гитарный луп двенадцати музыкантам из разветвленной сети своего лейбла ANTIME, которые импровизировали с записью, а затем Стир смонтировал из нее 39-минутный трек, стилистически варьирующийся от лихорадочного джаза до мрачного эмбиента и абстрактной электроники. Вместе с яркими анимациями иранского художника Араша Акбари, основанными на генеративных алгоритмах и обработке в реальном времени, «Sonic Healing» задает вопрос не о том, как один человек может справиться с жизненными потрясениями в одиночку, а о том, как мы можем создавать новые формы совместного существования, используя искусство в качестве посредника.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bad Stream - Sonic Healing (Coloured) (4251804122092) виниловая пластинка - по цене 3440 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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