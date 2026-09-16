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Catz‘N Dogz - Friendship (4251648410652) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Catz‘N Dogz - Friendship (4251648410652) виниловая пластинка

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Catz‘N Dogz - Friendship (4251648410652) виниловая пластинка - фото 1
Catz‘N Dogz - Friendship (4251648410652) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Catz‘N Dogz
Альбом (сингл)
FRIENDSHIP
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Catz‘N Dogz - Friendship (4251648410652) виниловая пластинка - фото 1
  • Catz‘N Dogz - Friendship (4251648410652) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721722
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Catz‘N Dogz - Friendship (4251648410652) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251648410652]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Catz‘N Dogz
Альбом (сингл)
FRIENDSHIP
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
There, Mind, Wave (Album Version), One Plus You, New Love, Never Go Down, This Feels Real, Questions, Would You Believe, Water, Last Song For Berlin, Hedonic Treadmill
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Catz‘N Dogz - Friendship (4251648410652) виниловая пластинка

Новый альбом польского продюсерского дуэта Catz'n Dogz называется "Friendship", в нем представлены многочисленные функции и совместные работы с такими известными исполнителями, как датское трио WhoMadeWho, Румяная Мария из Геркулеса и Love Affair-Fame или польский рэпер Тако Хемингуэй. Результатом является всесторонне теплая и эмоциональная работа и ее самая интенсивная работа на сегодняшний день.

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251648410652]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Catz‘N Dogz
Альбом (сингл)
FRIENDSHIP
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
There, Mind, Wave (Album Version), One Plus You, New Love, Never Go Down, This Feels Real, Questions, Would You Believe, Water, Last Song For Berlin, Hedonic Treadmill
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Новый альбом польского продюсерского дуэта Catz'n Dogz называется "Friendship", в нем представлены многочисленные функции и совместные работы с такими известными исполнителями, как датское трио WhoMadeWho, Румяная Мария из Геркулеса и Love Affair-Fame или польский рэпер Тако Хемингуэй. Результатом является всесторонне теплая и эмоциональная работа и ее самая интенсивная работа на сегодняшний день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Catz‘N Dogz - Friendship (4251648410652) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3440 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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