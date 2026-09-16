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Bottler - Journey Work (3516628380013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bottler - Journey Work (3516628380013) виниловая пластинка

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Bottler - Journey Work (3516628380013) виниловая пластинка - фото 1
Bottler - Journey Work (3516628380013) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bottler
Альбом (сингл)
Journey Work
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bottler - Journey Work (3516628380013) виниловая пластинка - фото 1
  • Bottler - Journey Work (3516628380013) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721708
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bottler - Journey Work (3516628380013) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Infine
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Infine
Barcode
[3516628380013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bottler
Альбом (сингл)
Journey Work
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Home, Chrysalis, Melatonin, Vinyl, Tacoma, Meds, Hot Water, Mako, Weed, You're Old, Cicada Rhythm
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bottler - Journey Work (3516628380013) виниловая пластинка

Нью-йоркский дуэт Bottler, состоящий из Пэта Батлера и Фила Шора, создал свой собственный, удивительно многогранный звук. Последние пять лет они работали над своим дебютным альбомом Journey Work, ставшим важной вехой в их музыкальной карьере. Этот альбом — квинтэссенция многогранного опыта дуэта, сочетающая множество стилей, объединенных общим отношением и подходом, который приветствует творческую свободу и самопринятие. Разнообразный, динамичный и смелый, этот альбом кристаллизует экстравагантную индивидуальность Bottler, одновременно утверждая себя как важный этап в творчестве всех любителей новых поп- и электронных сенсаций 2022 года.

Отзывы о товаре Bottler - Journey Work (3516628380013) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Infine
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Infine
Barcode
[3516628380013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bottler
Альбом (сингл)
Journey Work
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Home, Chrysalis, Melatonin, Vinyl, Tacoma, Meds, Hot Water, Mako, Weed, You're Old, Cicada Rhythm
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Описание
Нью-йоркский дуэт Bottler, состоящий из Пэта Батлера и Фила Шора, создал свой собственный, удивительно многогранный звук. Последние пять лет они работали над своим дебютным альбомом Journey Work, ставшим важной вехой в их музыкальной карьере. Этот альбом — квинтэссенция многогранного опыта дуэта, сочетающая множество стилей, объединенных общим отношением и подходом, который приветствует творческую свободу и самопринятие. Разнообразный, динамичный и смелый, этот альбом кристаллизует экстравагантную индивидуальность Bottler, одновременно утверждая себя как важный этап в творчестве всех любителей новых поп- и электронных сенсаций 2022 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bottler - Journey Work (3516628380013) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3440 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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