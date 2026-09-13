Ed Sheeran - (Play) (coloured) (5021732758224) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
(Play)
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717747
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732758224]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
(Play)
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Opening, Sapphire, Azizam, Old Phone, Symmetry, Camera, In Other Words, A Little More, Slowly, Don't Look Down, The Vow, For Always, Heaven
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ed Sheeran - (Play) (coloured) (5021732758224) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Opening, Sapphire, Azizam, Old Phone, Symmetry, Camera, In Other Words, A Little More, Slowly, Don't Look Down, The Vow, For Always, Heaven
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732758224]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
(Play)
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Opening, Sapphire, Azizam, Old Phone, Symmetry, Camera, In Other Words, A Little More, Slowly, Don't Look Down, The Vow, For Always, Heaven
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Opening, Sapphire, Azizam, Old Phone, Symmetry, Camera, In Other Words, A Little More, Slowly, Don't Look Down, The Vow, For Always, Heaven
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Ed Sheeran - (Play) (coloured) (5021732758224) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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