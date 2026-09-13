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Maroon 5 - Overexposed (0602547840370) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Maroon 5 - Overexposed (0602547840370) виниловая пластинка

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Maroon 5 - Overexposed (0602547840370) виниловая пластинка - фото 1
Maroon 5 - Overexposed (0602547840370) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Maroon 5
Альбом (сингл)
Overexposed
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Maroon 5 - Overexposed (0602547840370) виниловая пластинка - фото 1
  • Maroon 5 - Overexposed (0602547840370) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717353
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Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602547840370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Maroon 5
Альбом (сингл)
Overexposed
Жанр
House
Трек-лист
One More Night, Payphone, Daylight, Lucky Strike, The Man Who Never Lied, Love Somebody, Ladykiller, Fortune Teller, Sad, Tickets, Doin' Dirt, Beautiful Goodbye
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Maroon 5 - Overexposed (0602547840370) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One More Night, Payphone, Daylight, Lucky Strike, The Man Who Never Lied, Love Somebody, Ladykiller, Fortune Teller, Sad, Tickets, Doin' Dirt, Beautiful Goodbye

Отзывы о товаре Maroon 5 - Overexposed (0602547840370) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602547840370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Maroon 5
Альбом (сингл)
Overexposed
Жанр
House
Трек-лист
One More Night, Payphone, Daylight, Lucky Strike, The Man Who Never Lied, Love Somebody, Ladykiller, Fortune Teller, Sad, Tickets, Doin' Dirt, Beautiful Goodbye
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One More Night, Payphone, Daylight, Lucky Strike, The Man Who Never Lied, Love Somebody, Ladykiller, Fortune Teller, Sad, Tickets, Doin' Dirt, Beautiful Goodbye
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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