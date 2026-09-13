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Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Graphite Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Graphite Gray

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Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Graphite Gray - фото 1
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Graphite Gray - фото 2
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Graphite Gray - фото 3
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Graphite Gray - фото 4
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Graphite Gray - фото 5
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Graphite Gray - фото 6
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Graphite Gray - фото 7
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Graphite Gray - фото 8
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Graphite Gray - фото 9
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Graphite Gray - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Xiaomi Redmi Pad 2
Цвет
серый
Материал корпуса
металл, пластик
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultra
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Graphite Gray - фото 1
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Graphite Gray - фото 2
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Graphite Gray - фото 3
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Graphite Gray - фото 4
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Graphite Gray - фото 5
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Graphite Gray - фото 6
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Graphite Gray - фото 7
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Graphite Gray - фото 8
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Graphite Gray - фото 9
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Graphite Gray - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717117
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Характеристики

Бренд
Redmi
Партномер для планшетов
VHU5603RU
Линейка
Xiaomi Redmi Pad 2
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, документация, зарядное устройство, кабель USB-C
Материал корпуса
металл, пластик
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultra
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Слот для сим карт
есть
Емкость аккумулятора
9000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
166 x 255 x 7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
670

Описание товара Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Graphite Gray

**Планшет Redmi Pad 2 4+128Gb серый (VHU5603RU)** Откройте для себя новые горизонты с планшетом Redmi Pad 2! Этот стильный и мощный гаджет станет вашим надёжным спутником в работе, учёбе и развлечениях. **Основные характеристики:** * Процессор от MediaTek — для быстрой и плавной работы. * 90 Гц частота обновления экрана — для максимально комфортного просмотра контента. * IPS-дисплей с разрешением 2560 x 1600 — для ярких и насыщенных цветов. * 128 ГБ встроенной памяти — достаточно места для всех ваших файлов. * 4 ГБ оперативной памяти — для многозадачности без задержек. * Поддержка карт памяти (отдельный слот) — расширяйте память по своему усмотрению. * Аккумулятор на 9000 мАч — долгоиграющая автономность, которая позволит вам не беспокоиться о подзарядке. * Поддержка быстрой зарядки — меньше времени на зарядку, больше времени на использование. * USB Type-C — универсальный и удобный проводной интерфейс. * Одна тыловая камера — для базовых фото и видеозвонков. Моноблочный корпус в сером цвете придаёт устройству элегантный и современный вид. Год релиза — 2025, что гарантирует использование новейших технологий и инноваций. Без модуля сотовой связи Redmi Pad 2 идеально подходит для тех, кто предпочитает использовать планшет в качестве мобильного помощника для работы, учёбы или развлечений через Wi-Fi. Не упустите возможность приобрести стильный и функциональный планшет Redmi Pad 2 по выгодной цене!

Отзывы о товаре Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Graphite Gray




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Redmi
Партномер для планшетов
VHU5603RU
Линейка
Xiaomi Redmi Pad 2
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, документация, зарядное устройство, кабель USB-C
Материал корпуса
металл, пластик
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultra
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Слот для сим карт
есть
Емкость аккумулятора
9000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
166 x 255 x 7 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Планшет Redmi Pad 2 4+128Gb серый (VHU5603RU)** Откройте для себя новые горизонты с планшетом Redmi Pad 2! Этот стильный и мощный гаджет станет вашим надёжным спутником в работе, учёбе и развлечениях. **Основные характеристики:** * Процессор от MediaTek — для быстрой и плавной работы. * 90 Гц частота обновления экрана — для максимально комфортного просмотра контента. * IPS-дисплей с разрешением 2560 x 1600 — для ярких и насыщенных цветов. * 128 ГБ встроенной памяти — достаточно места для всех ваших файлов. * 4 ГБ оперативной памяти — для многозадачности без задержек. * Поддержка карт памяти (отдельный слот) — расширяйте память по своему усмотрению. * Аккумулятор на 9000 мАч — долгоиграющая автономность, которая позволит вам не беспокоиться о подзарядке. * Поддержка быстрой зарядки — меньше времени на зарядку, больше времени на использование. * USB Type-C — универсальный и удобный проводной интерфейс. * Одна тыловая камера — для базовых фото и видеозвонков. Моноблочный корпус в сером цвете придаёт устройству элегантный и современный вид. Год релиза — 2025, что гарантирует использование новейших технологий и инноваций. Без модуля сотовой связи Redmi Pad 2 идеально подходит для тех, кто предпочитает использовать планшет в качестве мобильного помощника для работы, учёбы или развлечений через Wi-Fi. Не упустите возможность приобрести стильный и функциональный планшет Redmi Pad 2 по выгодной цене!
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Отзывы


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