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SSD Накопитель SSD WD 2TB SN5000 Blue (WDS200T4B0E) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD WD 2TB SN5000 Blue (WDS200T4B0E)

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Накопитель SSD WD 2TB SN5000 Blue (WDS200T4B0E) - фото 1
Накопитель SSD WD 2TB SN5000 Blue (WDS200T4B0E) - фото 2
Накопитель SSD WD 2TB SN5000 Blue (WDS200T4B0E) - фото 3
Накопитель SSD WD 2TB SN5000 Blue (WDS200T4B0E) - фото 4
Накопитель SSD WD 2TB SN5000 Blue (WDS200T4B0E) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5150
Скорость записи, Мб/с
4850
Максимальный ресурс записи (TBW)
900
  • Накопитель SSD WD 2TB SN5000 Blue (WDS200T4B0E) - фото 1
  • Накопитель SSD WD 2TB SN5000 Blue (WDS200T4B0E) - фото 2
  • Накопитель SSD WD 2TB SN5000 Blue (WDS200T4B0E) - фото 3
  • Накопитель SSD WD 2TB SN5000 Blue (WDS200T4B0E) - фото 4
  • Накопитель SSD WD 2TB SN5000 Blue (WDS200T4B0E) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 920 руб. 
Начислим 495 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715898
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Накопитель SSD WD 2TB SN5000 Blue (WDS200T4B0E)
30 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5150
Скорость записи, Мб/с
4850
Максимальный ресурс записи (TBW)
900
Время наработки на отказ, час
1750000
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD WD 2TB SN5000 Blue (WDS200T4B0E)

WD SSD Blue SN5000 — это высокопроизводительный твердотельный накопитель, разработанный компанией Western Digital. Он относится к серии Blue, которая известна своей надежностью и производительностью. Этот SSD предназначен для использования в ноутбуках и настольных компьютерах, обеспечивая высокую скорость передачи данных и надежность хранения информации. Высокая скорость передачи данных Одним из ключевых преимуществ WD SSD Blue SN5000 является его высокая скорость чтения и записи. С показателями 5150 МБ/с для чтения и 4850 МБ/с для записи, этот SSD обеспечивает быстрый доступ к данным и высокую производительность системы. Это особенно важно для пользователей, работающих с большими файлами, такими как видео, изображения и базы данных. Форм-фактор M.2 (22x80 мм) WD SSD Blue SN5000 имеет форм-фактор M.2 (22x80 мм), что делает его совместимым с большинством современных материнских плат и ноутбуков. Этот компактный размер позволяет легко установить накопитель в системы с ограниченным пространством, обеспечивая при этом высокую производительность. Технология NVMe и PCIe 4.0 x4 Использование технологии NVMe и интерфейса PCIe 4.0 x4 позволяет WD SSD Blue SN5000 обеспечивать высокую скорость передачи данных и низкие задержки. Это делает его идеальным выбором для пользователей, которым требуется высокая производительность и быстрый доступ к данным. Надежность и долговечность WD SSD Blue SN5000 оснащен памятью типа TLC (Triple-Level Cell), что обеспечивает высокую надежность и долговечность накопителя. Показатель TBW (Total Bytes Written) составляет 900, что означает, что накопитель может выдержать запись большого объема данных в течение всего срока службы. Показатель DWPD (Drive Writes Per Day) равен 0.2, что также свидетельствует о высокой надежности и долговечности устройства. Энергоэффективность WD SSD Blue SN5000 отличается высокой энергоэффективностью, что делает его идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных устройств. Низкое энергопотребление позволяет увеличить время работы от батареи и снизить нагрев устройства, обеспечивая при этом высокую производительность. Совместимость и простота установки WD SSD Blue SN5000 совместим с большинством современных операционных систем и материнских плат, что делает его установку простой и удобной. Пользователи могут легко обновить свои системы, установив этот SSD, и сразу же начать пользоваться его преимуществами. В заключение, WD SSD Blue SN5000 — это надежный и высокопроизводительный твердотельный накопитель, который предлагает высокую скорость передачи данных, надежность и долговечность. Он идеально подходит для пользователей, которым требуется быстрый доступ к данным и высокая производительность системы.

Отзывы о товаре Накопитель SSD WD 2TB SN5000 Blue (WDS200T4B0E)




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Характеристики
Бренд
WD
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5150
Скорость записи, Мб/с
4850
Максимальный ресурс записи (TBW)
900
Время наработки на отказ, час
1750000
Страна производитель
Малайзия
Описание
WD SSD Blue SN5000 — это высокопроизводительный твердотельный накопитель, разработанный компанией Western Digital. Он относится к серии Blue, которая известна своей надежностью и производительностью. Этот SSD предназначен для использования в ноутбуках и настольных компьютерах, обеспечивая высокую скорость передачи данных и надежность хранения информации. Высокая скорость передачи данных Одним из ключевых преимуществ WD SSD Blue SN5000 является его высокая скорость чтения и записи. С показателями 5150 МБ/с для чтения и 4850 МБ/с для записи, этот SSD обеспечивает быстрый доступ к данным и высокую производительность системы. Это особенно важно для пользователей, работающих с большими файлами, такими как видео, изображения и базы данных. Форм-фактор M.2 (22x80 мм) WD SSD Blue SN5000 имеет форм-фактор M.2 (22x80 мм), что делает его совместимым с большинством современных материнских плат и ноутбуков. Этот компактный размер позволяет легко установить накопитель в системы с ограниченным пространством, обеспечивая при этом высокую производительность. Технология NVMe и PCIe 4.0 x4 Использование технологии NVMe и интерфейса PCIe 4.0 x4 позволяет WD SSD Blue SN5000 обеспечивать высокую скорость передачи данных и низкие задержки. Это делает его идеальным выбором для пользователей, которым требуется высокая производительность и быстрый доступ к данным. Надежность и долговечность WD SSD Blue SN5000 оснащен памятью типа TLC (Triple-Level Cell), что обеспечивает высокую надежность и долговечность накопителя. Показатель TBW (Total Bytes Written) составляет 900, что означает, что накопитель может выдержать запись большого объема данных в течение всего срока службы. Показатель DWPD (Drive Writes Per Day) равен 0.2, что также свидетельствует о высокой надежности и долговечности устройства. Энергоэффективность WD SSD Blue SN5000 отличается высокой энергоэффективностью, что делает его идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных устройств. Низкое энергопотребление позволяет увеличить время работы от батареи и снизить нагрев устройства, обеспечивая при этом высокую производительность. Совместимость и простота установки WD SSD Blue SN5000 совместим с большинством современных операционных систем и материнских плат, что делает его установку простой и удобной. Пользователи могут легко обновить свои системы, установив этот SSD, и сразу же начать пользоваться его преимуществами. В заключение, WD SSD Blue SN5000 — это надежный и высокопроизводительный твердотельный накопитель, который предлагает высокую скорость передачи данных, надежность и долговечность. Он идеально подходит для пользователей, которым требуется быстрый доступ к данным и высокая производительность системы.
Самовывоз
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Отзывы


Накопитель SSD WD 2TB SN5000 Blue (WDS200T4B0E) - этот товар вы можете купить по цене 30920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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