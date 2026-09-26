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SSD твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED купить в Санкт-Петербурге
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твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED

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твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED - фото 1
твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED - фото 2
твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED - фото 3
твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED - фото 4
твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED - фото 5
твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED - фото 6
твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED - фото 7
твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED - фото 8
твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED - фото 9
твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED - фото 10
твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2000
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
  • твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED - фото 1
  • твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED - фото 2
  • твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED - фото 3
  • твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED - фото 4
  • твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED - фото 5
  • твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED - фото 6
  • твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED - фото 7
  • твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED - фото 8
  • твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED - фото 9
  • твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED - фото 10
  • твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741396
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Характеристики

Бренд
A-Data
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2000
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
35

Описание товара твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED

Твердотельный накопитель SSD M.2 2280 LEGEND 900 PRO обеспечивает улучшенную вычислительную производительность для создателей. Благодаря скорости последовательного чтения/записи до 7400/6500 МБ в секунду и емкости хранения 2 ТБ, он является мощным первым выбором для расширения хранилища консоли PS5 и поддерживает такие платформы как Intel и AMD.

Отзывы о товаре твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A-Data
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2000
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
Описание
Твердотельный накопитель SSD M.2 2280 LEGEND 900 PRO обеспечивает улучшенную вычислительную производительность для создателей. Благодаря скорости последовательного чтения/записи до 7400/6500 МБ в секунду и емкости хранения 2 ТБ, он является мощным первым выбором для расширения хранилища консоли PS5 и поддерживает такие платформы как Intel и AMD.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


твердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle 4.0 x4 2TB 7400/6000 COLOR BOX SEPARATED - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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