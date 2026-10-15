Накопитель SSD Kingspec 512GB (XF-512 2230)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2230
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4400
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 670 руб.
В наличии
Код товара: 715816
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 670 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Форм-фактор
M.2 2230
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4400
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD Kingspec 512GB (XF-512 2230)
Накопитель SSD Kingspec 512GB (XF-512 2230)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: 512 ГБ, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, 512 ГБ, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, 512 ГБ, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, 600 ТБ, 3D NAND, 512 ГБ, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2230, PCIe 4.0 x4, 600 ТБ, PCIe 4.0 x4, 600 ТБ, 512 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 190 руб.2548 руб. в СплитSSD накопитель Netac SSD NV30ES 512GB PCIe 3 x4 M.2 2242 NVMe 3D...
-
В наличииЦена 10 270 руб.2568 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power 500Gb (SP500GBP44UD9005)
-
В наличииЦена 10 270 руб.2568 руб. в СплитНакопитель SSD CBR 960GB SATA III (SSD-960GB-2.5-LT22)
-
В наличииЦена 10 360 руб.2590 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 500Gb NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X)
-
В наличииЦена 10 490 руб.2623 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G)
-
В наличииЦена 10 590 руб.2648 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 A-DATA 512GB LEGEND 900 (SLEG-900-512GCS)
-
В наличииЦена 10 670 руб.2668 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 500Gb NV5000t (NT01NV5000T-500-E4X)
-
В наличииЦена 10 750 руб.2688 руб. в СплитНакопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X)
-
В наличииЦена 11 070 руб.2768 руб. в СплитТвердотельный накопитель Crucial SSD Disk BX500 500GB SATA 2.5” ...
-
В наличииЦена 11 070 руб.2768 руб. в СплитТвердотельный накопитель Crucial SSD Disk P310 500GB M.2 2280 N...
-
В наличииЦена 11 090 руб.2773 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 500GB P400VP500GM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 11 250 руб.2813 руб. в СплитНакопитель SSD KingPrice SATA-III 960Gb KPSS960G2
Бренд
Форм-фактор
M.2 2230
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4400
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1000000
Страна производитель
Китай
Накопитель SSD Kingspec 512GB (XF-512 2230)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: 512 ГБ, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, 512 ГБ, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, 512 ГБ, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, 600 ТБ, 3D NAND, 512 ГБ, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2230, PCIe 4.0 x4, 600 ТБ, PCIe 4.0 x4, 600 ТБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: 512 ГБ, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, 512 ГБ, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, 512 ГБ, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, 600 ТБ, 3D NAND, 512 ГБ, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2230, PCIe 4.0 x4, 600 ТБ, PCIe 4.0 x4, 600 ТБ, 512 ГБ
Накопитель SSD Kingspec 512GB (XF-512 2230) - купить по цене 10670 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingspec 512GB (XF-512 2230)