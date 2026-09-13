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Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350

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Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350 - фото 1
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350 - фото 2
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350 - фото 3
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350 - фото 4
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350 - фото 5
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350 - фото 6
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350 - фото 7
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350 - фото 8
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350 - фото 9
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350 - фото 10
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350 - фото 11
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
130°
Wi-Fi
нет
Наличие GPS
да
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350 - фото 1
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350 - фото 2
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350 - фото 3
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350 - фото 4
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350 - фото 5
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350 - фото 6
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350 - фото 7
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350 - фото 8
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350 - фото 9
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350 - фото 10
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350 - фото 11
  • Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715801
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Характеристики

Бренд
NEOLINE
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
130°
Wi-Fi
нет
Наличие GPS
да
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
да
Датчик движения
Да
Питание
от гнезда прикуривателя
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х6
Вес, г.
420

Описание товара Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350

Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350

Отзывы о товаре Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350




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Характеристики
Бренд
NEOLINE
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
130°
Wi-Fi
нет
Наличие GPS
да
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
да
Развернуть
Датчик движения
Да
Питание
от гнезда прикуривателя
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-COP 9350
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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