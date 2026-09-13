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Блок питания KingPrice ATX 600W KPPSU600V4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания KingPrice ATX 600W KPPSU600V4

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Блок питания KingPrice ATX 600W KPPSU600V4 - фото 2
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Блок питания KingPrice ATX 600W KPPSU600V4 - фото 4
Блок питания KingPrice ATX 600W KPPSU600V4 - фото 5
Блок питания KingPrice ATX 600W KPPSU600V4 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
  • Блок питания KingPrice ATX 600W KPPSU600V4 - фото 1
  • Блок питания KingPrice ATX 600W KPPSU600V4 - фото 2
  • Блок питания KingPrice ATX 600W KPPSU600V4 - фото 3
  • Блок питания KingPrice ATX 600W KPPSU600V4 - фото 4
  • Блок питания KingPrice ATX 600W KPPSU600V4 - фото 5
  • Блок питания KingPrice ATX 600W KPPSU600V4 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714460
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Характеристики

Бренд
KINGPRICE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х11
Вес, кг.
1.18

Описание товара Блок питания KingPrice ATX 600W KPPSU600V4

Блоки питания KINGPRICE – это надежное решение для вашего персонального компьютера, объединяющее в себе современные технологии и высокие стандарты качества. Данная модель обладает мощностью 600 Вт, что обеспечивает стабильную и эффективную работу системы даже при высокой нагрузке. Оборудованный одним вентилятором размером 120 мм с активной системой охлаждения, блок питания гарантирует оптимальное охлаждение и минимальный уровень шума. Это особенно важно для пользователей, ценящих тишину и комфорт при работе с ПК. Интерфейс подключения представлен разъемами для видеокарты 6+2 pin, что позволяет поддерживать современные графические решения. Основное питание материнской платы организуется через универсальный разъем 20+4 pin, а для процессора предусмотрен разъем 4+4 pin, обеспечивающий гибкость и совместимость с различными конфигурациями систем. Дополнительно блок питания оснащен четырьмя SATA-разъемами, что позволяет подключать несколько накопителей данных и других периферийных устройств без каких-либо ограничений. Форм-фактор ATX делает этот блок питания универсальным вариантом для большинства современных корпусов. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, данное устройство остается экономичным вариантом для пользователей, которым не требуется повышенная энергоэффективность. Производится блок питания KINGPRICE в Китае и предлагает сбалансированное сочетание мощности, надежности и доступной цены, что делает его идеальным выбором для домашнего или офисного компьютера.



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, 600W

Отзывы о товаре Блок питания KingPrice ATX 600W KPPSU600V4




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Характеристики
Бренд
KINGPRICE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блоки питания KINGPRICE – это надежное решение для вашего персонального компьютера, объединяющее в себе современные технологии и высокие стандарты качества. Данная модель обладает мощностью 600 Вт, что обеспечивает стабильную и эффективную работу системы даже при высокой нагрузке. Оборудованный одним вентилятором размером 120 мм с активной системой охлаждения, блок питания гарантирует оптимальное охлаждение и минимальный уровень шума. Это особенно важно для пользователей, ценящих тишину и комфорт при работе с ПК. Интерфейс подключения представлен разъемами для видеокарты 6+2 pin, что позволяет поддерживать современные графические решения. Основное питание материнской платы организуется через универсальный разъем 20+4 pin, а для процессора предусмотрен разъем 4+4 pin, обеспечивающий гибкость и совместимость с различными конфигурациями систем. Дополнительно блок питания оснащен четырьмя SATA-разъемами, что позволяет подключать несколько накопителей данных и других периферийных устройств без каких-либо ограничений. Форм-фактор ATX делает этот блок питания универсальным вариантом для большинства современных корпусов. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, данное устройство остается экономичным вариантом для пользователей, которым не требуется повышенная энергоэффективность. Производится блок питания KINGPRICE в Китае и предлагает сбалансированное сочетание мощности, надежности и доступной цены, что делает его идеальным выбором для домашнего или офисного компьютера.


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, 600W
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Отзывы


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