Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 Grafit
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
50
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
105
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Потребляемая мощность, кВт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%19 890 руб. 29 220 руб.
В наличии
Код товара: 714294
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
19 890 руб. -32%
29 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Особенности
дисплей, подключение к стандартной розетке, сухой ТЭН, таймер
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
50
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
105
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
26x43.5x97
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.49х0.28
Вес, кг.
23.7
Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 Grafit
Современные водонагреватели Gladius 2.0 имеют уникальную плоскую форму, электронное управление и LED-дисплей. Приборы серии легко разместить в ограниченном пространстве, ими удобно управлять, они надежно защищены многоступенчатой системой безопасности. Долговечность и высокое качество прибора подтверждает рекордная гарантия на внутренний бак — 7 лет. Как и другие продукты Electrolux водонагреватели серии Gladius 2.0 сделаны с заботой о Вашем здоровье.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Кулеры для воды, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Особенности
дисплей, подключение к стандартной розетке, сухой ТЭН, таймер
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
50
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
105
Установка
настенная
Развернуть
Форма бака
овальная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
26x43.5x97
Страна производитель
Китай
Современные водонагреватели Gladius 2.0 имеют уникальную плоскую форму, электронное управление и LED-дисплей. Приборы серии легко разместить в ограниченном пространстве, ими удобно управлять, они надежно защищены многоступенчатой системой безопасности. Долговечность и высокое качество прибора подтверждает рекордная гарантия на внутренний бак — 7 лет. Как и другие продукты Electrolux водонагреватели серии Gladius 2.0 сделаны с заботой о Вашем здоровье.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Кулеры для воды, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Кулеры для воды, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 Grafit – стоимость товара 19890 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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