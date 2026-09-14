Водонагреватель Royal Thermo RWH 150 DRYver
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
455
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Форма бака
круглая
Резьба для подключения воды
1/2
Тип ТЭНа
сухой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 848 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736137
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Характеристики
Бренд
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
455
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Диэлектрические переходники- Дренажная трубка 0.8 м- Набор крепежных элементов- Обратный клапан
Форма бака
круглая
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
сухой
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
нет
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 240
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Ширина, см
46
Высота, см
128
Глубина, см
48.5
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.33х0.55х0.55
Вес, кг.
42.4
Описание товара Водонагреватель Royal Thermo RWH 150 DRYver
Электрический накопительный водонагреватель серии DRYver с эмалированным покрытием бака и защитой от накипи и коррозии.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
455
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Диэлектрические переходники- Дренажная трубка 0.8 м- Набор крепежных элементов- Обратный клапан
Форма бака
круглая
Резьба для подключения воды
1/2
Развернуть
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
сухой
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
нет
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 240
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Ширина, см
46
Высота, см
128
Глубина, см
48.5
Страна производитель
Россия
Электрический накопительный водонагреватель серии DRYver с эмалированным покрытием бака и защитой от накипи и коррозии.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Водонагреватель Royal Thermo RWH 150 DRYver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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