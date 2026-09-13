Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic S
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Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Форма бака
цилиндр
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Габариты (ВxШxГ), см
22х18.5х10.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%4 410 руб. 5 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714250
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Характеристики
Бренд
Особенности
термометр
Производительность, л/мин
1.48
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Форма бака
цилиндр
Защита от перегрева
да
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Габариты (ВxШxГ), см
22х18.5х10.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х28х12
Вес, кг.
1.3
Описание товара Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic S
Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic S
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Особенности
термометр
Производительность, л/мин
1.48
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Форма бака
цилиндр
Развернуть
Защита от перегрева
да
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Габариты (ВxШxГ), см
22х18.5х10.5
Страна производитель
Китай
Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic S
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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