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Блендер стационарный Ariete 576 (00C057603AR0), черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер стационарный Ariete 576 (00C057603AR0), черный

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Блендер стационарный Ariete 576 (00C057603AR0), черный - фото 1
Блендер стационарный Ariete 576 (00C057603AR0), черный - фото 2
Блендер стационарный Ariete 576 (00C057603AR0), черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
500
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.2
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер стационарный Ariete 576 (00C057603AR0), черный - фото 1
  • Блендер стационарный Ariete 576 (00C057603AR0), черный - фото 2
  • Блендер стационарный Ariete 576 (00C057603AR0), черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714009
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блендер стационарный Ariete 576 (00C057603AR0), черный
3 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
500
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.2
Количество скоростей / режимов
2
Размеры в упаковке, см
40х20х18
Вес, кг.
2.37

Описание товара Блендер стационарный Ariete 576 (00C057603AR0), черный

Представляем вашему вниманию стационарный блендер Ariete 0576 — идеального помощника для вашей кухни, который откроет новые горизонты в приготовлении любимых блюд и напитков. Его элегантный дизайн станет гармоничным дополнением любого интерьера, а продуманная конструкция и надежность обеспечат многолетнюю и бесперебойную службу. Этот прибор обладает мощным двигателем на 500 Вт, что гарантирует безупречное и быстрое измельчение даже самых твердых продуктов. Благодаря такой производительности вы сможете без труда создавать нежные супы-пюре, однородные соусы, питательные смузи и взбивать вкуснейшие коктейли. Важным преимуществом данной модели является функция колки льда, позволяющая в считанные секунды приготовить ледяную крошку для освежающих напитков и десертов. Теперь ни одна кулинарная задача не останется нерешенной. Управление блендером невероятно простое и интуитивно понятное. Он предлагает две скорости работы, что позволяет гибко подбирать интенсивность обработки ингредиентов в зависимости от их плотности и желаемой консистенции готового блюда. Для выполнения более сложных задач предусмотрен импульсный режим. Он идеально подходит для кратковременного увеличения мощности, когда необходимо добиться идеального результата при измельчении особо твердых компонентов или создании сложных текстур. Большой кувшин блендера объемом 1,2 литра изготовлен из прочного и безопасного материала. Этого пространства с запасом хватит для приготовления полезных напитков для всей семьи или порции крема для торта. Специальное отверстие в крышке позволяет безопасно добавлять необходимые ингредиенты прямо в процессе работы прибора, не прерывая приготовление. Это особенно удобно, когда нужно ввести в смесь жидкость или дополнительные специи. Блендер оснащен удобным сетевым шнуром длиной один метр, что обеспечивает достаточную свободу для размещения на кухонной столешнице. Стационарный блендер Ariete 0576 — это разумный выбор для тех, кто ценит свое время и стремится к здоровому и разнообразному питанию. Он станет вашим верным союзником в освоении новых рецептов и ежедневном создании кулинарных шедевров, даря радость от процесса и безупречный результат.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Ariete 576 (00C057603AR0), черный




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
500
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.2
Количество скоростей / режимов
2
Описание
Представляем вашему вниманию стационарный блендер Ariete 0576 — идеального помощника для вашей кухни, который откроет новые горизонты в приготовлении любимых блюд и напитков. Его элегантный дизайн станет гармоничным дополнением любого интерьера, а продуманная конструкция и надежность обеспечат многолетнюю и бесперебойную службу. Этот прибор обладает мощным двигателем на 500 Вт, что гарантирует безупречное и быстрое измельчение даже самых твердых продуктов. Благодаря такой производительности вы сможете без труда создавать нежные супы-пюре, однородные соусы, питательные смузи и взбивать вкуснейшие коктейли. Важным преимуществом данной модели является функция колки льда, позволяющая в считанные секунды приготовить ледяную крошку для освежающих напитков и десертов. Теперь ни одна кулинарная задача не останется нерешенной. Управление блендером невероятно простое и интуитивно понятное. Он предлагает две скорости работы, что позволяет гибко подбирать интенсивность обработки ингредиентов в зависимости от их плотности и желаемой консистенции готового блюда. Для выполнения более сложных задач предусмотрен импульсный режим. Он идеально подходит для кратковременного увеличения мощности, когда необходимо добиться идеального результата при измельчении особо твердых компонентов или создании сложных текстур. Большой кувшин блендера объемом 1,2 литра изготовлен из прочного и безопасного материала. Этого пространства с запасом хватит для приготовления полезных напитков для всей семьи или порции крема для торта. Специальное отверстие в крышке позволяет безопасно добавлять необходимые ингредиенты прямо в процессе работы прибора, не прерывая приготовление. Это особенно удобно, когда нужно ввести в смесь жидкость или дополнительные специи. Блендер оснащен удобным сетевым шнуром длиной один метр, что обеспечивает достаточную свободу для размещения на кухонной столешнице. Стационарный блендер Ariete 0576 — это разумный выбор для тех, кто ценит свое время и стремится к здоровому и разнообразному питанию. Он станет вашим верным союзником в освоении новых рецептов и ежедневном создании кулинарных шедевров, даря радость от процесса и безупречный результат.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер стационарный Ariete 576 (00C057603AR0), черный – стоимость товара 3240 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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