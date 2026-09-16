Top.Mail.Ru
Кабель Baseus Cafule 2m Black (CAKW000101) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель Baseus Cafule 2m Black (CAKW000101)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель Baseus Cafule 2m Black (CAKW000101) - фото 1
Кабель Baseus Cafule 2m Black (CAKW000101) - фото 2
Кабель Baseus Cafule 2m Black (CAKW000101) - фото 3
Кабель Baseus Cafule 2m Black (CAKW000101) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
Lightning
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
2.4
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
черный
  • Кабель Baseus Cafule 2m Black (CAKW000101) - фото 1
  • Кабель Baseus Cafule 2m Black (CAKW000101) - фото 2
  • Кабель Baseus Cafule 2m Black (CAKW000101) - фото 3
  • Кабель Baseus Cafule 2m Black (CAKW000101) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713898
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Длина провода
2
Разъем подключения
Lightning, USB Type-C
Разъем 1
Lightning
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
2.4
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х3
Вес, г.
156

Описание товара Кабель Baseus Cafule 2m Black (CAKW000101)

Кабель круглый Baseus Lightning 8-pin - USB Type-C черный используется при передаче данных и зарядке аккумуляторов смартфонов и других устройств. Изделие передает ток до 2.4 А. Мощность зарядки ограничена 20 Вт. Предельная скорость обмена информацией – 60 МБ/с. Поддерживается технология быстрой зарядки Apple PD. Кабель круглый Baseus Lightning 8-pin - USB Type-C обладает длиной 2 м. Защиту изделия от внешних воздействий обеспечивает оплетка из TPE. Кабель выдерживает 20000 сгибаний.



Теги товара: type-c, lightning

Отзывы о товаре Кабель Baseus Cafule 2m Black (CAKW000101)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Baseus
Длина провода
2
Разъем подключения
Lightning, USB Type-C
Разъем 1
Lightning
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
2.4
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель круглый Baseus Lightning 8-pin - USB Type-C черный используется при передаче данных и зарядке аккумуляторов смартфонов и других устройств. Изделие передает ток до 2.4 А. Мощность зарядки ограничена 20 Вт. Предельная скорость обмена информацией – 60 МБ/с. Поддерживается технология быстрой зарядки Apple PD. Кабель круглый Baseus Lightning 8-pin - USB Type-C обладает длиной 2 м. Защиту изделия от внешних воздействий обеспечивает оплетка из TPE. Кабель выдерживает 20000 сгибаний.


Теги товара: type-c, lightning
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Baseus Cafule 2m Black (CAKW000101) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...