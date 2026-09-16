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Alice In Chains - Dirt (0194399535417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alice In Chains - Dirt (0194399535417) виниловая пластинка

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Alice In Chains - Dirt (0194399535417) виниловая пластинка - фото 1
Alice In Chains - Dirt (0194399535417) виниловая пластинка - фото 2
Alice In Chains - Dirt (0194399535417) виниловая пластинка - фото 3
Alice In Chains - Dirt (0194399535417) виниловая пластинка - фото 4
Alice In Chains - Dirt (0194399535417) виниловая пластинка - фото 5
Alice In Chains - Dirt (0194399535417) виниловая пластинка - фото 6
Alice In Chains - Dirt (0194399535417) виниловая пластинка - фото 7
Alice In Chains - Dirt (0194399535417) виниловая пластинка - фото 8
Alice In Chains - Dirt (0194399535417) виниловая пластинка - фото 9
Alice In Chains - Dirt (0194399535417) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alice In Chains
Альбом (сингл)
Dirt
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alice In Chains - Dirt (0194399535417) виниловая пластинка - фото 1
  • Alice In Chains - Dirt (0194399535417) виниловая пластинка - фото 2
  • Alice In Chains - Dirt (0194399535417) виниловая пластинка - фото 3
  • Alice In Chains - Dirt (0194399535417) виниловая пластинка - фото 4
  • Alice In Chains - Dirt (0194399535417) виниловая пластинка - фото 5
  • Alice In Chains - Dirt (0194399535417) виниловая пластинка - фото 6
  • Alice In Chains - Dirt (0194399535417) виниловая пластинка - фото 7
  • Alice In Chains - Dirt (0194399535417) виниловая пластинка - фото 8
  • Alice In Chains - Dirt (0194399535417) виниловая пластинка - фото 9
  • Alice In Chains - Dirt (0194399535417) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711832
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Alice In Chains - Dirt (0194399535417) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Columbia Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia Records
Barcode
[0194399535417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alice In Chains
Альбом (сингл)
Dirt
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Them Bones, Dam That River, Rain When I Die, Down in a Hole, Sickman, Rooster, Junkhead, Dirt, God Smack, Untitled, Hate To Feel, Angry Chair, Would?
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alice In Chains - Dirt (0194399535417) виниловая пластинка

Dirt (рус. Грязь) — второй студийный альбом американской рок-группы Alice in Chains.



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре Alice In Chains - Dirt (0194399535417) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Columbia Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia Records
Barcode
[0194399535417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alice In Chains
Альбом (сингл)
Dirt
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Them Bones, Dam That River, Rain When I Die, Down in a Hole, Sickman, Rooster, Junkhead, Dirt, God Smack, Untitled, Hate To Feel, Angry Chair, Would?
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Dirt (рус. Грязь) — второй студийный альбом американской рок-группы Alice in Chains.


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alice In Chains - Dirt (0194399535417) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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