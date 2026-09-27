Future - Monster (0196588072215) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Future
Альбом (сингл)
MONSTER
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 711791
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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4 330 руб.
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Характеристики
Бренд
EPIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[0196588072215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Future
Альбом (сингл)
MONSTER
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Radical, Monster, Throw Away, Lil Wayne, My Savages, 2Pac, Gangland, Fetti, Hardly, Wesley Presley, Showed Up, Mad Luv, Codeine Crazy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Future - Monster (0196588072215) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Radical, Monster, Throw Away, Lil Wayne, My Savages, 2Pac, Gangland, Fetti, Hardly, Wesley Presley, Showed Up, Mad Luv, Codeine Crazy
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
EPIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[0196588072215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Future
Альбом (сингл)
MONSTER
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Radical, Monster, Throw Away, Lil Wayne, My Savages, 2Pac, Gangland, Fetti, Hardly, Wesley Presley, Showed Up, Mad Luv, Codeine Crazy
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Radical, Monster, Throw Away, Lil Wayne, My Savages, 2Pac, Gangland, Fetti, Hardly, Wesley Presley, Showed Up, Mad Luv, Codeine Crazy
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Future - Monster (0196588072215) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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