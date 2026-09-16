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Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка

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Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка - фото 1
Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка - фото 2
Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка - фото 3
Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка - фото 4
Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка - фото 5
Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка - фото 6
Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка - фото 7
Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка - фото 8
Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка - фото 9
Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка - фото 10
Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка - фото 11
Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
ATOM HEART MOTHER
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка - фото 1
  • Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка - фото 2
  • Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка - фото 3
  • Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка - фото 4
  • Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка - фото 5
  • Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка - фото 6
  • Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка - фото 7
  • Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка - фото 8
  • Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка - фото 9
  • Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка - фото 10
  • Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка - фото 11
  • Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711462
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751842212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
ATOM HEART MOTHER
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Father's Shout, Breast Milky, Mother Fore, Funky Dung, Mind Your Throats Please, Remergence, Summer '68, Fat Old Sun, Rise And Shine, Sunny Side Up, Morning Glory
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Father's Shout, Breast Milky, Mother Fore, Funky Dung, Mind Your Throats Please, Remergence, Summer '68, Fat Old Sun, Rise And Shine, Sunny Side Up, Morning Glory



Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock

Отзывы о товаре Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751842212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
ATOM HEART MOTHER
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Father's Shout, Breast Milky, Mother Fore, Funky Dung, Mind Your Throats Please, Remergence, Summer '68, Fat Old Sun, Rise And Shine, Sunny Side Up, Morning Glory
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Father's Shout, Breast Milky, Mother Fore, Funky Dung, Mind Your Throats Please, Remergence, Summer '68, Fat Old Sun, Rise And Shine, Sunny Side Up, Morning Glory


Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pink Floyd - Atom Heart Mother (0888751842212) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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