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Характеристики
Цвет
сиреневый
Емкость, mAh
10000
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы выход
Micro USB, USB Type-A, USB Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710581
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Описание товара Портативное зарядное устройство Baseus P10022801513-00 Nebula Purple
Внешний аккумулятор Baseus сочетает в себе стильный дизайн и высокую функциональность, идеально подходя для современных пользователей. Выполненный в привлекательном сиреневом цвете, этот аккумулятор станет не только надежным помощником, но и стильным аксессуаром. С емкостью 10000 мА·ч он обеспечивает длительное время работы ваших устройств, избавляя вас от необходимости частой подзарядки.
Один из ключевых плюсов этой модели — поддержка функции быстрой зарядки, что позволяет значительно сократить время, необходимое для восстановления энергии подключенных гаджетов. Аккумулятор оснащен тремя выходами, что дает возможность одновременно заряжать сразу несколько устройств, обеспечивая максимальную эффективность. Выходное напряжение 12 В гарантирует стабильность и надежность в повседневном использовании. Baseus создает идеальный баланс между производительностью и эстетикой, предлагая универсальное решение для всех, кто ценит качество и удобство.
Внешний аккумулятор Baseus сочетает в себе стильный дизайн и высокую функциональность, идеально подходя для современных пользователей. Выполненный в привлекательном сиреневом цвете, этот аккумулятор станет не только надежным помощником, но и стильным аксессуаром. С емкостью 10000 мА·ч он обеспечивает длительное время работы ваших устройств, избавляя вас от необходимости частой подзарядки.
Один из ключевых плюсов этой модели — поддержка функции быстрой зарядки, что позволяет значительно сократить время, необходимое для восстановления энергии подключенных гаджетов. Аккумулятор оснащен тремя выходами, что дает возможность одновременно заряжать сразу несколько устройств, обеспечивая максимальную эффективность. Выходное напряжение 12 В гарантирует стабильность и надежность в повседневном использовании. Baseus создает идеальный баланс между производительностью и эстетикой, предлагая универсальное решение для всех, кто ценит качество и удобство.
Портативное зарядное устройство Baseus P10022801513-00 Nebula Purple - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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