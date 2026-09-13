Top.Mail.Ru
Портативное зарядное устройство Baseus P10022801513-00 Nebula Purple купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Портативное зарядное устройство Baseus P10022801513-00 Nebula Purple

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Портативное зарядное устройство Baseus P10022801513-00 Nebula Purple - фото 1
Портативное зарядное устройство Baseus P10022801513-00 Nebula Purple - фото 2
Портативное зарядное устройство Baseus P10022801513-00 Nebula Purple - фото 3
Портативное зарядное устройство Baseus P10022801513-00 Nebula Purple - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
сиреневый
Емкость, mAh
10000
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы выход
Micro USB, USB Type-A, USB Type-C
  • Портативное зарядное устройство Baseus P10022801513-00 Nebula Purple - фото 1
  • Портативное зарядное устройство Baseus P10022801513-00 Nebula Purple - фото 2
  • Портативное зарядное устройство Baseus P10022801513-00 Nebula Purple - фото 3
  • Портативное зарядное устройство Baseus P10022801513-00 Nebula Purple - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710581
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Цвет
сиреневый
Емкость, mAh
10000
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы выход
Micro USB, USB Type-A, USB Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х9х2
Вес, г.
315

Описание товара Портативное зарядное устройство Baseus P10022801513-00 Nebula Purple

Внешний аккумулятор Baseus сочетает в себе стильный дизайн и высокую функциональность, идеально подходя для современных пользователей. Выполненный в привлекательном сиреневом цвете, этот аккумулятор станет не только надежным помощником, но и стильным аксессуаром. С емкостью 10000 мА·ч он обеспечивает длительное время работы ваших устройств, избавляя вас от необходимости частой подзарядки. Один из ключевых плюсов этой модели — поддержка функции быстрой зарядки, что позволяет значительно сократить время, необходимое для восстановления энергии подключенных гаджетов. Аккумулятор оснащен тремя выходами, что дает возможность одновременно заряжать сразу несколько устройств, обеспечивая максимальную эффективность. Выходное напряжение 12 В гарантирует стабильность и надежность в повседневном использовании. Baseus создает идеальный баланс между производительностью и эстетикой, предлагая универсальное решение для всех, кто ценит качество и удобство.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Портативное зарядное устройство Baseus P10022801513-00 Nebula Purple




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Baseus
Цвет
сиреневый
Емкость, mAh
10000
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы выход
Micro USB, USB Type-A, USB Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор Baseus сочетает в себе стильный дизайн и высокую функциональность, идеально подходя для современных пользователей. Выполненный в привлекательном сиреневом цвете, этот аккумулятор станет не только надежным помощником, но и стильным аксессуаром. С емкостью 10000 мА·ч он обеспечивает длительное время работы ваших устройств, избавляя вас от необходимости частой подзарядки. Один из ключевых плюсов этой модели — поддержка функции быстрой зарядки, что позволяет значительно сократить время, необходимое для восстановления энергии подключенных гаджетов. Аккумулятор оснащен тремя выходами, что дает возможность одновременно заряжать сразу несколько устройств, обеспечивая максимальную эффективность. Выходное напряжение 12 В гарантирует стабильность и надежность в повседневном использовании. Baseus создает идеальный баланс между производительностью и эстетикой, предлагая универсальное решение для всех, кто ценит качество и удобство.


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативное зарядное устройство Baseus P10022801513-00 Nebula Purple - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...