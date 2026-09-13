Снегоуборщик электрический Deko ST21V
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Снегоуборщик электрический Deko ST21V
Снегоуборочная техника Deko представляет собой надежное и эффективное решение для уборки снега на небольших участках. Этот компактный снегоуборщик оснащен электрическим двигателем, что обеспечивает экологически чистую и тихую работу. С шириной в 38 см и высотой в 22 см, он идеально подходит для расчистки узких дорожек и проездов. Устройство имеет ширину захвата 300 мм и высоту захвата 160 мм, что позволяет быстро и эффективно справляться с уборкой свежевыпавшего снега. Вес этой модели составляет всего 5,45 кг, что обеспечивает легкость в управлении и маневренности. Несмотря на отсутствие самоходности, компактные размеры и легкий вес делают эксплуатацию этого снегоуборщика простой и удобной. Снегоуборочная техника Deko выполнена с учетом всех современных стандартов качества родом из Китая и представляет собой отличное сочетание функциональности и практичности для бытового использования.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 030 руб.4258 руб. в СплитСнегоуборщик электрический STEHER 2300 Вт, EXTREM (EST-2300)
-
В наличииЦена 32 710 руб.8178 руб. в СплитСнегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 56...
-
В наличииЦена 40 580 руб.10145 руб. в СплитБензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc,...
-
В наличииЦена 63 680 руб.15920 руб. в СплитБензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212...
-
В наличииЦена 72 880 руб. 91 153 руб.18220 руб. в СплитСнегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с.
-
В наличииЦена 73 150 руб.18288 руб. в СплитГибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661...
-
В наличииЦена 80 520 руб.20130 руб. в СплитБензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302...
-
В наличииЦена 100 760 руб.25190 руб. в СплитБензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 42...
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Отзывы о товаре Снегоуборщик электрический Deko ST21V