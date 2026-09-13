Универсальное крепление Mount Kit CONDTROL
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
крепление
Присоединительная резьба
1/4, 5/8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710315
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Характеристики
Бренд
Тип оборудования
крепление
Присоединительная резьба
1/4, 5/8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х9
Вес, г.
950
Описание товара Универсальное крепление Mount Kit CONDTROL
Это удобное решение для профессионалов и любителей. Комплект состоит из двух креплений: настенного и потолочного, которые можно использовать как по отдельности, так и вместе. • Настенное крепление: оснащено разметкой в сантиметрах и регулировочными винтами для точной настройки прибора. • Потолочное крепление: подходит для установки на любой профиль благодаря регулируемому зажиму. • Крепления выдерживают нагрузку до 1,6 кг, что делает их идеальными для профессионального оборудования. • Регулировочные винты обеспечивают точность и удобство при использовании.
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Бренд
Тип оборудования
крепление
Присоединительная резьба
1/4, 5/8
Страна производитель
Китай
Это удобное решение для профессионалов и любителей. Комплект состоит из двух креплений: настенного и потолочного, которые можно использовать как по отдельности, так и вместе. • Настенное крепление: оснащено разметкой в сантиметрах и регулировочными винтами для точной настройки прибора. • Потолочное крепление: подходит для установки на любой профиль благодаря регулируемому зажиму. • Крепления выдерживают нагрузку до 1,6 кг, что делает их идеальными для профессионального оборудования. • Регулировочные винты обеспечивают точность и удобство при использовании.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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