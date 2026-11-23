Лобзик Makita DJV184Z 3000ходов/мин от аккумулятора
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709338
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х28х27
Вес, кг.
2.14
Описание товара Лобзик Makita DJV184Z 3000ходов/мин от аккумулятора
Лобзик с 3-ступенчатым маятниковым ходом пилки и бесщеточным двигателем. Makita DJV184Z - это легкий и прочный лобзик LXT 18 V с D-образным захватом. Скорость регулируется с помощью поворотной ручки и регулируется переключателем для более контролируемой работы с различными материалами. Оснащен постоянной частотой вращения, поэтому машина остается на высоких оборотах даже под нагрузкой. Точный результат резки благодаря прямоугольному пильному валу, благодаря которому пила не вращается. Модель оснащена функцией плавного холостого хода, которую легко отключить.
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Лобзик с 3-ступенчатым маятниковым ходом пилки и бесщеточным двигателем. Makita DJV184Z - это легкий и прочный лобзик LXT 18 V с D-образным захватом. Скорость регулируется с помощью поворотной ручки и регулируется переключателем для более контролируемой работы с различными материалами. Оснащен постоянной частотой вращения, поэтому машина остается на высоких оборотах даже под нагрузкой. Точный результат резки благодаря прямоугольному пильному валу, благодаря которому пила не вращается. Модель оснащена функцией плавного холостого хода, которую легко отключить.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, немецкие
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, немецкие
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