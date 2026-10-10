Наушники Sony WH-CH520 Pink
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 020 руб.
В наличии
Код товара: 707642
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 020 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
гарнитура, документация, кабель USB Type-A - USB Type-C
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
22х17х5
Вес, г.
370
Описание товара Наушники Sony WH-CH520 Pink
Наушники Sony WH-CH520 Pink позволяют погрузиться в детализированный и чистый звук. Модель накладного типа имеет небольшой вес и удобную конструкцию. Технология DSEE улучшает цифровое воспроизведение, а с помощью эквалайзера можно подобрать настройки в зависимости от собственных предпочтений. Аккумулятор поддерживает до 50 ч работы, поэтому можно наслаждаться любыми композициями без перерыва.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
гарнитура, документация, кабель USB Type-A - USB Type-C
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Наушники Sony WH-CH520 Pink позволяют погрузиться в детализированный и чистый звук. Модель накладного типа имеет небольшой вес и удобную конструкцию. Технология DSEE улучшает цифровое воспроизведение, а с помощью эквалайзера можно подобрать настройки в зависимости от собственных предпочтений. Аккумулятор поддерживает до 50 ч работы, поэтому можно наслаждаться любыми композициями без перерыва.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Sony WH-CH520 Pink - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 12020 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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