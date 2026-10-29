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Sabrina Carpenter - Evolution (0050087360832) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sabrina Carpenter - Evolution (0050087360832) виниловая пластинка

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Sabrina Carpenter - Evolution (0050087360832) виниловая пластинка - фото 1
Sabrina Carpenter - Evolution (0050087360832) виниловая пластинка - фото 2
Sabrina Carpenter - Evolution (0050087360832) виниловая пластинка - фото 3
Sabrina Carpenter - Evolution (0050087360832) виниловая пластинка - фото 4
Sabrina Carpenter - Evolution (0050087360832) виниловая пластинка - фото 5
Sabrina Carpenter - Evolution (0050087360832) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sabrina Carpenter
Альбом (сингл)
EVOLUTION
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Sabrina Carpenter - Evolution (0050087360832) виниловая пластинка - фото 1
  • Sabrina Carpenter - Evolution (0050087360832) виниловая пластинка - фото 2
  • Sabrina Carpenter - Evolution (0050087360832) виниловая пластинка - фото 3
  • Sabrina Carpenter - Evolution (0050087360832) виниловая пластинка - фото 4
  • Sabrina Carpenter - Evolution (0050087360832) виниловая пластинка - фото 5
  • Sabrina Carpenter - Evolution (0050087360832) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707269
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sabrina Carpenter - Evolution (0050087360832) виниловая пластинка
4 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0050087360832]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sabrina Carpenter
Альбом (сингл)
EVOLUTION
Трек-лист
On Purpose, Feels Like Loneliness, Thumbs, No Words, Run And Hide Mirage, Don’t Want It Back, Shadows, Space, All We Have Is Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sabrina Carpenter - Evolution (0050087360832) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: On Purpose, Feels Like Loneliness, Thumbs, No Words, Run And Hide Mirage, Don’t Want It Back, Shadows, Space, All We Have Is Love

Отзывы о товаре Sabrina Carpenter - Evolution (0050087360832) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0050087360832]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sabrina Carpenter
Альбом (сингл)
EVOLUTION
Трек-лист
On Purpose, Feels Like Loneliness, Thumbs, No Words, Run And Hide Mirage, Don’t Want It Back, Shadows, Space, All We Have Is Love
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: On Purpose, Feels Like Loneliness, Thumbs, No Words, Run And Hide Mirage, Don’t Want It Back, Shadows, Space, All We Have Is Love
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sabrina Carpenter - Evolution (0050087360832) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4700 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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