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Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка

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Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 1
Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 2
Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 3
Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 4
Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 5
Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 6
Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 7
Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 8
Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 9
Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 10
Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 11
Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 12
Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 13
Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 14
Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 15
Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
BLOOD SUGAR SEX MAGIK
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 1
  • Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 2
  • Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 3
  • Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 4
  • Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 5
  • Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 6
  • Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 7
  • Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 8
  • Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 9
  • Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 10
  • Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 11
  • Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 12
  • Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 13
  • Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 14
  • Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 15
  • Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99372
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Коллекция RED HOT CHILI PEPPERS
filter_none Товар входит в коллекцию RED HOT CHILI PEPPERS

Коллекция RED HOT CHILI PEPPERS


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624954163]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
BLOOD SUGAR SEX MAGIK
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Power Of Equality, If You Have To Ask, Breaking The Girl, Funky Monks, Suck My Kiss, I Could Have Lied, Mellowship Slinky In B Major, Righteous And The Wicked, Give It Away, Blood Sugar Sex Magik, Under The Bridge, Naked In The Rain, Apache Rose Peacock, The Greeting Song, My Lovely Man, Sir Psycho Sexy, They're Red Hot
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка

Track List

A1The Power Of Equality4:03
A2If You Have To Ask3:37
A3Breaking The Girl4:55
A4Funky Monks5:23
A5Suck My Kiss3:37
B1I Could Have Lied4:04
B2Mellowship Slinky In B Major4:00
B3The Righteous & The Wicked4:08
B4Give It Away4:43
C1Blood Sugar Sex Magik4:31
C2Under The Bridge4:24
C3Naked In The Rain4:26
C4Apache Rose Peacock4:42
D1The Greeting Song3:14
D2My Lovely Man4:39
D3Sir Psycho Sexy8:17
D4They're Red Hot1:12



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624954163]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
BLOOD SUGAR SEX MAGIK
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Power Of Equality, If You Have To Ask, Breaking The Girl, Funky Monks, Suck My Kiss, I Could Have Lied, Mellowship Slinky In B Major, Righteous And The Wicked, Give It Away, Blood Sugar Sex Magik, Under The Bridge, Naked In The Rain, Apache Rose Peacock, The Greeting Song, My Lovely Man, Sir Psycho Sexy, They're Red Hot
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1The Power Of Equality4:03
A2If You Have To Ask3:37
A3Breaking The Girl4:55
A4Funky Monks5:23
A5Suck My Kiss3:37
B1I Could Have Lied4:04
B2Mellowship Slinky In B Major4:00
B3The Righteous & The Wicked4:08
B4Give It Away4:43
C1Blood Sugar Sex Magik4:31
C2Under The Bridge4:24
C3Naked In The Rain4:26
C4Apache Rose Peacock4:42
D1The Greeting Song3:14
D2My Lovely Man4:39
D3Sir Psycho Sexy8:17
D4They're Red Hot1:12


Теги товара: Indie
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Отзывы


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