Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
BLOOD SUGAR SEX MAGIK
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 99372
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция RED HOT CHILI PEPPERS
Коллекция RED HOT CHILI PEPPERS
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - By The Way (0093624814016) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) винилова...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - Greatest Hits (0093624854517) виниловая ...
-
В наличииЦена 13 350 руб.3338 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - Stadium Arcadium (Box) (0093624439110) в...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - The Getaway (0093624920168) виниловая пл...
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624954163]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
BLOOD SUGAR SEX MAGIK
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Power Of Equality, If You Have To Ask, Breaking The Girl, Funky Monks, Suck My Kiss, I Could Have Lied, Mellowship Slinky In B Major, Righteous And The Wicked, Give It Away, Blood Sugar Sex Magik, Under The Bridge, Naked In The Rain, Apache Rose Peacock, The Greeting Song, My Lovely Man, Sir Psycho Sexy, They're Red Hot
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Power Of Equality
|4:03
|A2
|If You Have To Ask
|3:37
|A3
|Breaking The Girl
|4:55
|A4
|Funky Monks
|5:23
|A5
|Suck My Kiss
|3:37
|B1
|I Could Have Lied
|4:04
|B2
|Mellowship Slinky In B Major
|4:00
|B3
|The Righteous & The Wicked
|4:08
|B4
|Give It Away
|4:43
|C1
|Blood Sugar Sex Magik
|4:31
|C2
|Under The Bridge
|4:24
|C3
|Naked In The Rain
|4:26
|C4
|Apache Rose Peacock
|4:42
|D1
|The Greeting Song
|3:14
|D2
|My Lovely Man
|4:39
|D3
|Sir Psycho Sexy
|8:17
|D4
|They're Red Hot
|1:12
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитTyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) в...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитGeorge Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитSteel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитThe Chemical Brothers - Brotherhood (5099923481817) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитIggy Pop - Lust For Life (coloured) (0602475371915) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитAir - Pocket Symphony (coloured) (5021732765925) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитLee Konitz - Inside Hi-Fi (Analogue) (4943674282654) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитJanelle Monae - The Age Of Pleasure (0075678626838) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитThe Flower Kings - Flower Power (0196587069612) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитJean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитNecrophobic - Womb Of Lilithu (0194399957813) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитFaith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624954163]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
BLOOD SUGAR SEX MAGIK
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Power Of Equality, If You Have To Ask, Breaking The Girl, Funky Monks, Suck My Kiss, I Could Have Lied, Mellowship Slinky In B Major, Righteous And The Wicked, Give It Away, Blood Sugar Sex Magik, Under The Bridge, Naked In The Rain, Apache Rose Peacock, The Greeting Song, My Lovely Man, Sir Psycho Sexy, They're Red Hot
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|The Power Of Equality
|4:03
|A2
|If You Have To Ask
|3:37
|A3
|Breaking The Girl
|4:55
|A4
|Funky Monks
|5:23
|A5
|Suck My Kiss
|3:37
|B1
|I Could Have Lied
|4:04
|B2
|Mellowship Slinky In B Major
|4:00
|B3
|The Righteous & The Wicked
|4:08
|B4
|Give It Away
|4:43
|C1
|Blood Sugar Sex Magik
|4:31
|C2
|Under The Bridge
|4:24
|C3
|Naked In The Rain
|4:26
|C4
|Apache Rose Peacock
|4:42
|D1
|The Greeting Song
|3:14
|D2
|My Lovely Man
|4:39
|D3
|Sir Psycho Sexy
|8:17
|D4
|They're Red Hot
|1:12
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (0093624954163) виниловая пластинка